СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ

Симеóн Пóлоцкий (в миру Самуил Емельянович (Гаврилович?) Петровский-Ситнианович) (12[22].12.1629, Полоцк — 25.08[04.09].1680, Москва) — духовный писатель, богослов, поэт, драматург, переводчик. Окончил Киево-Могилянскую коллегию. Принял монашество в Полоцком Богоявленском монастыре (1656). С 1664 жил в Москве и обучал подьячих при Заиконоспасском монастыре. С 1667 — учитель детей царя Алексея Михайловича — Алексея, Федора, Софьи. Автор сборников барочных силлабических стихов («Вертоград многоцветный», 1678; «Рифмологион», 1678–1680; первого стихотворного русского переложения Псалтири, 1680), пьес для школьного театра, сборников проповедей и богословского трактата «Жезл правления» (1667). Организатор верхней типографии в Кремле (1678). Принял участие в разработке проекта высшего учебного заведения в Москве.

Соч. : Избранные сочинения / Подготовка текста, статья и комм. И. П. Еремина. СПб., 2004.

Лит. : Преображенская А. А. Симеон Полоцкий — первый придворный писатель: практика создания образцовых текстов: дисс. канд. ист. наук. М., 2018. В. М. Потякина.