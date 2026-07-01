СИМЕОН ЛОГОФЕТ

Византийский историк, магистр и логофет при дворе Константина VII Багрянородного .

Достоверных биографических сведений о Симеоне Логофете почти не сохранилось: установлено, что он принадлежал к среде высшей сановной аристократии, занимая крупные посты в центральном правительственном аппарате в середине Х в. Вместе с тем нередко встречающееся предположение о том, что Симеон Логофет тождественен писателю и святому конца Х в. Симеону Метафрасту не выглядит строго доказанным.

В отличие от политико-государственной деятельности, литературная работа Симеона Логофета более известна. Вероятно, его перу принадлежат небольшая элегия, посвященная среднему сыну василевса Романа I Стефану Лакапину, поэма на смерть Константина VII (в ее заглавии Симеон назван магистром и логофетом стратиотской казны), а также ряд писем неопределенной датировки за подписью «Симеон, магистр и логофет дрома». Главным же произведением Симеона Логофета является «Хроника»: охватывающая период 842-948 гг., она выступает продолжением труда Георгия Амартола. Созданная между 948-63 гг. хроника Логофета приобрела немалую популярность, неоднократно копировалась и содержится в многочисленных рукописях, переводах и сочинениях, в частности, Феодосия Мелитинского, продолжателя Георгия Амартола, Льва Грамматика. Изложение событий, происходивших до 913 г., основано в «Хронике» на несохранившихся источниках, тогда как время 913-48 гг. – на личных наблюдениях Симеона Логофета. В этом разделе симпатии автора обращены к императору Роману Лакапину, а антипатии – к малоазийской военно-землевладельческой знати.

Сочинения:

Симеона Метафраста и Логофета описание мира от бытия и Летовник собран от различных летописцев: слав. пер. хроники Симеона Логофета с доп. / Изд. подг. В.И. Срезневский. СПб., 1905;

Хроника Симеона Магистра и Логофета / Пер. со среднегреч. А.Ю. Виноградова, вступ. ст. и комм. П.В. Кузенкова. Т. I. М., 2014;

Symeonis, Magistri et Logothetae. Chronicon / Ed. S. Wahlgren. Berlin; New York, 2006.

Автор статьи: А. Н. Слядзь