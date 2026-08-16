СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ, МУЗЕЙ

Музей «Симбирская классическая гимназия» рассказывает об истории становления и развития среднего образования в Российской империи. Мемориальная обстановка помогает почувствовать атмосферу старинного учебного заведения 1880-х годов.

Здесь с максимально возможной достоверностью воссозданы интерьеры классных комнат, актового зала, физического кабинета, «шинельной». Можно посидеть за гимназической партой, полистать учебники по программам гимназического курса, увидеть единственные в России солнечные часы 1840-х годов торгового дома Боргарда, а также вскипятить воду одним прикосновением руки при помощи действующего физического прибора - кипятильника Франклина.

Здание бывшей Симбирской классической гимназии является историческим памятником. Основной корпус построен в 1790 году по проекту архитектора И. Тоскани. В 1883 году к основному зданию был сделан пристрой из красного кирпича, в котором в настоящее время и располагается музей. Среди выпускников гимназии были В.И. Ульянов (В.И. Ленин), И.Я. Яковлев, М.Н. Богданов, С.А. Бутурлин, Д.Д. Минаев, Д.И. Садовников, В.П. Филатов.

Иллюстрации:

Музей «Симбирская классическая гимназия».