СИЛЬВЕСТР II

Сильвéстр II ( лат . Silvester II; Герберт Орийакский (Орильякский, Аврилакский), Реймсский) (ок. 945, Аквитания — 12.05.1003, Рим) — ученый, аббат Боббио (982–999), архиепископ Реймса (991–997), архиепископ Равенны (998–999), папа Римский (со 2 апреля 999). Был монахом в Орийаке, затем учился в Каталонии, находившейся тогда под сильным культурным воздействием арабского мира. Много путешествовал по Европе, завязывал контакты с видными представителями церковной и светской элиты, включая французских королей и представителей германской императорской династии Оттонов. В 982 стал аббатом монастыря Св. Колумбана в Боббио. В 984 покинул обитель из-за конфликта с братией, хотя продолжал считаться главой монастыря до 999. Руководил кафедральной школой в Реймсе, был секретарем архиепископа Адальберона. Летом 991 собор французских церковных иерархов избрал Герберта архиепископом Реймса , хотя решение не было утверждено папой.

Наставник и советник императора Оттона III (996–1002). При его поддержке в 998 стал архиепископом Равенны, а в 999 занял папский престол, став первым папой французского происхождения. Действуя в согласии с волей императора, С. II поддержал создание польского архиепископства с центром в Гнезно (999) и венгерского архиепископства в Гране (ныне Эстергом) (1000). Даровал королевский титул крестителю Венгрии князю Иштвану I Святому (король в 1000/01–1038).

В 1001, спасаясь от восстания, бежал из Рима вместе с Оттоном III, после смерти императора влияние папы ослабло. С. II погребен в Риме, в базилике Сан-Джованни-ин-Латерано.

Герберт Орийакский — автор богословских, научных трудов, где в том числе популяризировал античные и арабские знания о математике, астрономии, музыке. Благодаря обучению в Каталонии он считался одним из лучших знатоков квадривиума (см. Свободные искусства ) на латинском Западе. Предпринял попытку принести в Европу арабские цифры (за исключением нуля), вероятно, сам конструировал астрономические приборы и музыкальные инструменты. Оставил обширное эпистолярное наследие, ряд поэтических произведений. Со 2-й половины XI в. стал складываться легендарный образ Герберта как папы-чернокнижника.

Ист .: Рихер Реймский. История / Отв. ред. И. С. Филиппов. М., 1997. С. 103–112; 173–184; Письма Герберта Орильякского // Рихер Реймский. История. М., 1997. С. 209–212.

Лит .: Бубнов Н. М. Сборник писем Герберта как исторический источник. 3 т. СПб, 1888–1890; Riché P. Gerbert d’Aurillac, le pape de l’an Mil. Paris, 1987; Шишков А. М. Герберт как соединительное звено между ранним и зрелым Средневековьем // Шишков А. М. На плечах гигантов. Очерки интеллектуальной культуры западноевропейского Средневековья (V–XIV вв.). М.–СПб., 2016. С. 77–86; Тарасова А. В. Неведомое море, дьявольский коршун и небесные острия: природа глазами ученого монаха Северной Франции X в. М.—СПб., 2017. А. С. Ануфриева.