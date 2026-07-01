СИЛЛА

Силлá (57 до н. э. — 676 н. э.) — одно из трех ранних государств на Корейском п-ове (КП) так называемого «периода Трех государств». По легенде основано Пак Хёккосе, который вылупился из яйца. Сформировалось из конфедерации племен чинхан, располагавшейся в юго-восточной части КП. Поначалу С. попеременно управляли три рода: Пак, Сок и Ким. В конце IV в. установилась наследственная власть ванов из клана Ким. В VI в. был принят буддизм, реформирована политическая система, развивалось хозяйство, шло заимствование китайской культуры. При ване Чинхыне к 562 на западе была завоевана Кая . До начала VI в. C., являясь самым слабым государством на КП, вступало в союзы то с Когурё , то с Пэкче . Правление Чинпхён-вана (VI–VII вв.) и королев Сондок и Чиндок (середина VII в.) подготовили базу для укрепления С. Важную роль в обществе сыграли хвараны — знатные юноши, обучавшиеся воинскому мастерству и буддистской мудрости. При последующих правителях Муёль и Мунму С. достигло пика своего могущества, продлившегося до конца VIII в. Благодаря военному союзу с китайской империей Тан в 660 вой­ска полководца С. Ким Юсина разгромили Пэкче, в 668 уничтожено Когурё. В 674–676 С. выступило против Тан. В результате образовалось Объединенное С. (676–935), включавшее центр и юг КП, в то время как на севере существовало государство Бохай (эта эпоха в корейской историографии называется периодом «Северных и Южных государств»). В IX — 1-й трети X в. Объединенное С. переживало этап раздробленности, завершившийся мирной передачей власти последним ваном С. правителю Корё в 935.

Культура С. признается самой яркой на КП: в районе его столицы Кёнджу возвышаются сотни курганов элиты, в которых обнаружены золотые короны, пояса, украшения. Редкие стеклянные изделия свидетельствуют о торговых контактах, связывавших С. по Великому Шелковому пути с Византией и державой Сасанидов (поэма «Куш-наме» даже сообщает о свадьбе иранского принца и принцессы из С.). Также сохранился один из древних прототипов обсерватории Чхомсондэ (середина VII в.) и «Эмилле» — самый большой колокол в Корее (VIII в.). К шедеврам буддистского каменного зодчества Вост. Азии относятся пагоды Соккатхап и Таботхап в храмовом комплексе Пульгукса и пещерный храм Соккурам, созданные в эпоху Объединенного С. Они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (1995) наряду с «Историческими районами Кёнджу» (2000).

Лит. : Воробьев М. В. Древняя Корея. Историко-археологический очерк. М., 1961; Пак М. Н. Описание корейских племен в начале новой эры (по «Сань-го чжи») // Проблемы востоковедения. 1961. № 1. С. 115–138; Тихонов В. М., Кан Мангиль . История Кореи. Т. 1. С древнейших времен до 1904 г. М., 2011. М. А. Стоякин .