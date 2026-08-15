СИЛИЙ ИТАЛИК (лат. Silius Italicus)

Римский поэт I в. н.э., автор поэмы «Пуника»

Основным источником о жизни Сильвия Италика является письмо Плиния Младшего , написанное его другу Канию Руфу по поводу смерти поэта (Plin. Ep. III, 7). Кроме того, Силия Италика неоднократно упоминает в своих эпиграммах Марциал . При Нероне у поэта сложилась репутация доносчика, что только подкреплялось его назначением консулом в 68 г., но при Вителлии его поведение было безупречно. Он был наместником Азии. Оставив государственную службу, Силий Италик жил тихо и достойно, проводя время за написанием поэмы «Пуника», иногда декламируя готовые книги друзьям. Силий высоко почитал Вергилия: он праздновал его день рождения, ходил на его могилу как в храм, украсил все свои виллы его статуями и портретами. Он умер в 75-летнем возрасте, отказавшись принимать пищу, чтобы не страдать из-за неизлечимой опухоли.

Его «Пуника» посвящена войне с Ганнибалом . Поэма состоит из 17 книг и представляет собой поэтическое переложение третьей декады Тита Ливия, снабженное массой мифологических деталей. В прологе звучит мотив «Энеиды» – проклятие Дидоны, брошенной Энеем, а затем начинается рассказ о собственно войне – высадке Ганнибала в Испании, взятии Сагунта, переходе через Альпы, военных действиях в Италии и Испании. Заканчивается поэма рассказом о битве при Заме и триумфальном возвращении Сципиона в Рим. Подражание «Энеиде» заметно во всем тексте «Пуники», как в ее общем плане, так и в отдельных сценах и мотивах (враждебность Юпитера по отношению к римлянам и покровительство им Венеры, предсказание о величии римского народа, панегирик Флавиям). Встречаются и общие для эпосов места: описание щита, перечень войск, посещение загробного царства, поминальные игры и пр.

Автор «Пуники» противопоставлял свое произведение «новому эпосу» Лукана, подражая Вергилию, а иногда и более ранним образцам вплоть до Гомера; не исключено влияние на него эпоса Гнея Невия, в котором рассказывалось о I Пунической войне.

Сочинения :

Silius Italicus. Punica / Ed. J. D. Duff. Vol. I-II. London, 1961 (Loeb Classical Library);

Силий Италик. Пуника (поэма о Второй Пунической войне). Книга I / Пер. под общ. ред. А. В. Подосинова. М., 2009.