СИЛАНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1976), Герой Советского Союза (1941).

Биография

Родился 23 августа 1918 года в Екатеринбурге . Окончил семь классов школы и школу ФЗУ. В 1938 году поступил на службу в РККА . В 1940 году окончил Сталинградскую ВАШЛ, после чего служил младшим лётчиком в ВВС ЛенВО. Здесь он встретил лето 1941 года.

Великая Отечественная война

Первоначально сражался на Северном фронте. С августа 1941 года служил в 160-м истребительном авиационном полку, первоначально в качестве командира звена, затем заместителя командира, командира эскадрильи, штурмана полка.

12 сентября 1941 года Силантьеву было поручено ответственное задание по сопровождению самолёта с генералом армии Г. К. Жуковым . В ходе его выполнения он первым заметил и вступил в бой с четырьмя истребителями Me-109, сбив одного из них и преследовав остальных до Выборга.

В дальнейшем продолжал сражаться под Ленинградом, показывая исключительную результативность боевой работы. За первый период войны он дважды представлялся к ордену Красного Знамени, но оба этих представления так и не были реализованы. К декабрю 1941 года на счету Силантьева было 203 боевых вылета, 23 воздушных боя, 7 сбитых самолётов и 1 аэростат. С успехом он проводил также штурмовки аэродромов и скоплений наземных войск, воздушные разведки. 7 декабря 1941 года командование представило Силантьева к званию Героя Советского Союза, через десять дней это звание было ему присвоено.

С весны 1942 года — на Волховском фронте. 15 марта 1942 года в районе Любани он сбил ещё один вражеский самолёт, при этом сам был ранен в ногу. С подбитым мотором он произвёл вынужденную посадку и, превозмогая боль, на протяжении 36 часов по глубокому снегу добираясь до ближайшего населённого пункта. После выхода из госпиталя вернулся к боевой работе. Впоследствии при выполнении боевых задач он ещё дважды был сбит.

В январе 1943 года направлен инструктором по лётному и штурманскому делу в Управление истребительной авиации ГУБП ВВС. Умело передавал свой боевой опыт молодым лётчикам, впоследствии не раз проявлявшим отвагу в сражениях. За время своей работы в этом качестве Силантьев обучил более 200 высокопрофессиональных лётчиков-истребителей, 18 из которых впоследствии были удостоены высшей степени отличия страны. Помимо инструкторской работы, продолжал совершать боевые вылеты, в том числе и в тёмное время суток.

В общей сложности совершил 343 боевых вылета, сбив 8 вражеских самолётов лично и ещё 14 – в группе.

Послевоенная жизнь

В 1950 году окончил Военно-воздушную академию, в 1957 году – Высшую военную академию. С января 1964 года – заместитель начальника, начальник Управления авиации и ПВО ГОУ ГШ ВВС, начальником ГШ ВВС. С июня 1978 года – заместитель Главкома ВВС. В начальный период Афганской войны координировал операции советских и дружественных афганских лётных частей. С ноября 1980 года – в ГГИ МО СССР. Активно занимался общественной деятельностью. Умер 10 марта 1996 года.