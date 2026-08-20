СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА

Домовая церковь в Ватиканском дворце в Риме.

Известная своей настенной живописью. Сикстинская капелла была построена в 1473 г. в понтифика т Сикста IV Джорджио ди Дольчи. Освящена в 1483 г.

Капелла представляет собой прямоугольный зал со сводчатыми потолками. У одной из коротких стен находится алтарь, у другой — вход. Капелла разделена балюстрадой на две части — церковь и притвор. На каждой из длинных стен есть по шесть окон, расположенных высоко от пола.

Во время строительства капелла была расписана Боттичелли, Пинтуриккьо, Гирландайо и Перуджино. В 1508–1512 г. потолки, своды и распалубки капеллы расписал Микеланджело . Эта роспись вошла сокровищницу мирового искусства. Ее отличает высочайшее мастерство исполнения и величие замысла. В 1536–1541 гг. алтарная стена также была расписана Микеланджело. Роспись изображала сцены Страшного суда. В торжественные дни нижнюю часть стен капеллы закрывали шпалеры, вытканные по эскизам Рафаэля в 1515–1516 гг.

Иллюстрации:

Сикстинская капелла.

Автор статьи: Г. А. Шмидт