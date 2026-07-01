КАПЕЛЛА
КАПЕЛЛА
1) хоровой исполнительский коллектив. В Западной Европе с VIII века термином «капелла» обозначали состав духовных лиц при дворе (включая певчих). В XV веке название «капелла» закрепилось за церковным хором (смотрите также А капелла). С развитием инструментальной музыки капелла обычно превращались в смешанные ансамбли при церквах и княжеских дворах. В придворных капеллах служили И. С. Бах, Й. Гайдн и др. Крупнейшей отечественной капеллой была Придворная певческая капелла (смотрите в статье Санкт-Петербургская академическая капелла). Государственная Симфоническая капелла России в Москве объединяет оркестр и хор.
2) Оркестр особого состава (например, военная капелла). Также традиционное название некоторых симфонических оркестров Германии (Дрезденская, Берлинская капеллы и др.).