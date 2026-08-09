Сикст V (лат. Sixtus PP. V)

Папа римский в 1585–1590 гг.

Сикст V (в миру Филиче Претти ди Монтальто) родился в 1521 г. в крестьянской семье. В 1547 г. он, будучи монахом францисканцем , получил сан священника и прославился как проповедник. В 1565 г. он сопровождал папского нунция в поездке в Испанию, где обратил на себя внимание короля Филиппа II.

Сикст V написал труд по мистическому богословию, а также составил «Золотой регистр», содержащий выдержки из Аристотеля и Аверроэса. Пий V назначил будущего Сикста V викарием ордена францисканцев, в котором будущий папа римский восстановил порядок и сделал многое для повышения нравственного уровня его членов. В 1570 г. будущий Сикст V был произведен в кардиналы , а в 1585 г. Филиче ди Монтальто стал папой римским. Сикст V энергично занялся устройством папской области, упорядочил финансы (введя дополнительные налоги) и администрацию Папского государства.

Сикст V построил в Риме новый водопровод, значительно расширил Ватиканскую библиотеку и учредил в Риме типографию. При Сиксте в Папской области был открыт еще один университет, а также учебные заведения для францисканцев. Для управления государством Сикст создал конгрегации кардиналов, которым было строго предписано регулярно посещать Рим. При Сиксте в Риме начали активно развиваться текстильные и шелкопрядные мануфактуры.

Сикст стремился к расширению своей светской власти, поэтому участвовал во многих политических конфликтах эпохи. Они побудил Рудольфа II начать новые преследования протестантов, поддержал Гизов против гугенотов во Франции, отлучил от церкви Елизавету I и финансировал поход «Непобедимой армады». Сикст V умер 27 августа 1590 г. Известие о его смерти было воспринято в Риме с облегчением, поскольку активная деятельность папы привела к отягчению налогового бремени.

Исторические источники:

Robardi, Sixti V gesta guinquennalia Rome, 1590.

Иллюстрации:

Сикст V.