СИКСТ I (др.-греч. Σίξτος; лат. Sixtus)

Седьмой папа Римский (115-125 гг.).

Сикст I был преемником Александра I; нам известно имя его отца – Пастор. Иногда Сикста называют Ксистом (Xystus – от др.-греч. ξυστός – гладкий, выскобленный). Все источники сходятся в том, что он занимал римскую кафедру 10 лет, но о начале и конце этого срока идут дебаты; датировки начала понтификата расходятся от 115 до 119 г. С его именем, по Liber Pontificalis, связаны следующие нововведения в церковную жизнь:

1) К священным сосудам могут прикасаться только священники;

2) Епископы, посетившие Рим, по возвращении на родину должны прежде всего предъявить своей пастве Апостольское послание, а только потом вернуться к своим обычным делам;

3) В мессе после вступления священник должен петь «Sanctus» вместе с прихожанами.

Во время его епископства большую угрозу для ортодоксального христаиснтва начинают представлять появившиеся в Риме гностики.

Liber Pontificalis называет его мучеником, но никаких дополнительных подтверждений этому, как и в случае большинства его предшественников, нет. По преданию, он похоронен рядом с апостолом Петром, хотя в наше время указывают несколько мест его погребения.