СИКОФАНТ (др.-греч. συκοφάντης, от σῦκоν «смоква» и φαίνω «доношу»)

Первоначально должностное лицо, следившее за тем, чтобы не нарушался запрет на вывоз из Афин фиг.

В V–IV вв. до н.э. сикофантами в Афинах называли добровольных обвинителей, привлекавших состоятельных людей к суду по делам, связанным с конфискацией имущества. Афинское законодательство разрешало всякому желающему выступать таким обвинителем. Поскольку сикофанты получали определенную часть имущества осужденного, то для некоторых людей доносы превратились в род профессиональной деятельности и основной источник дохода. Такого рода доходы считались позорными, а деятельность сикофантов – презренной. Процессы возбуждались главным образом против богатых и знатных афинян, при этом доносчиками двигала не только жажда наживы, но и социальная зависть.

Сикофантство было настоящей язвой афинской демократии. Состоятельные граждане, опасаясь сикофантов, часто предпочитали откупиться от них. Против доносчиков принимался ряд мер юридического характера. Так, если обвинитель не получал пятой части голосов судей, то на него налагался штраф в 1000 драхм и он лишался права впредь возбуждать подобные преследования. Народное собрание в Афинах имело право раз в год троих особенно деятельных сикофантов предать суду. Многих крупных афинских политиков терроризировали сикофанты. Так, согласно преданию, Никий так боялся сикофантов, что из-за осторожности никогда не обедал в гостях и не вступал в общие беседы, не желая дать повод для доноса на себя (Плутарх. Никий, 5, 1). Первое, что сделали Тридцать тиранов , придя к власти в 404 г. до н.э., это арестовали и казнили сикофантов (Ксенофонт. Греч. ист., II, 3, 12). Аристотель ставил сикофантов в один ряд с аферистами и негодяями (Аф. пол., 35, 3).

Яркую характеристику сикофанту дает Демосфен . Он сравнивает сикофанта с ехидной или скорпионом, который, подняв жало, ищет, кому бы причинить зло. Оратор призывает граждан не терпеть доносчиков и избавляться от них (XXVI, 96). Сикофантов в своей комедии «Плутос» высмеивал Аристофан. С доносчиками боролись не только в Афинах. Так, законодатель Харонд установил карательные меры против лжесвидетелей. Слово «сикофант» в новое время стало синонимом доносчика, шантажиста и шпиона.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова