СИКХИЗМ

Сикхи́зм — монотеистическая (социальная и воспитательно-этическая по характеру) религия Индии, зародившаяся и получившая наибольшее распространение в Панджабе .

Политические и социокультурные условия начала XVI в. привели к возникновению в Индии множества религиозно-философских учений, в том числе С., вобравшего в себя некоторые элементы течения бхакти и суфизма . Основателем сикхского вероучения стал гуру Нанак (1469–1539). В XVI–XVIII вв. под руководством 10 гуру-вероучителей в противостоянии с мусульманскими правителями Индии С. окреп духовно и организационно. Десятый и последний сикхский гуру Гобинд Сингх (1666–1708) провозгласил, что дух гуру отныне будет пребывать в священной Книге сикхов Ади Грантх (Гуру Грантх Сахиб) и в хальсе (сикхской общине). В период возрождения и реформации в конце XIX — начале XX в. были сформулированы четкие доктрины С. и хальсы.

С. провозглашает неприемлемость культовых форм служения Богу. Вселенная, как учит С., будучи созданием Бога, является Божественным храмом и воплощением Его как Вечной Истины. Сикхские гуру настаивали на мирской жизни и проповедовали религиозный отказ от мирских привязанностей, но не от самого содержания жизни в ее изнурительной повседневности и простоте. Жизнь для сикхов — это борьба против бесчисленных препятствий и неблагоприятных обстоятельств. В С. нет места безбрачию, аскетизму и монашеской жизни. Высоконравственное поведение, активная праведная жизнь домохозяина имеют самое большое значение. Бог создал человека, чтобы тот смог научиться понимать Его и стать с Ним одним целым. Он вдохнул в человека Божественную искру — его душу.

Путь С. — Наам Марг (Патх). Наам — букв. «имя», т. е. «имя Бога», использующееся как обобщающее понятие для всех Его эпитетов. Человек не может познать и охарактеризовать Бога, поэтому не может наречь его именем. Бог един, какие бы имена люди ему не давали. Сикхский бог не имеет физического облика или формы.

Есть три важных аспекта на пути воссоединения с Богом: слово (шабд) и связанная с ним возможность познания Бога через учение гуру, записанное в Ади Грантх; медитация о Боге (наам симаран), сосредоточение на его имени; учительство гуру, который помогает постичь и Слово и Имя.

С. изначально позиционировал себя как социально-ориентированное учение. Проповеди Гуру Нанака отличались большим вниманием к общественным проблемам. Сикхские гуру резко критиковали «неразумные» социально-политические институты и обычаи современного им индийского общества. Они строили свое вероучение как отрицание многих индуистских культовых и бытовых норм. Именно социальное реформаторство, провозглашенное сикхскими вероучителями, обеспечило ему большой отклик в панджабском обществе. Уважением к личности, проповедью внутренней свободы, отсутствием социальной регламентации и значением, придаваемым в С. активной деятельности, он отличается от индуизма и ислама . Это позволило европейским наблюдателям объявить сикхов «протестантами Индии».

Лит .: см. в ст. Сикхи . Е. В. Смирнова .