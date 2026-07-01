СИКХИ

Сикхи ( падж. «ученик») — последователи сикхизма , религиозно-этническая группа, проживающая в Индии, преимущественно в штате Панджаб , где они составляют свыше 60 % населения. С. играют важную роль в со­временной жизни Индии и индийской диаспоры. За пределами Южн. Азии общины С. представлены в Англии, США, Канаде и Вост. Африке.

Формируясь на протяжении XVI–XX вв., сикхская община трансформировалась от исключительно мирной до милитаризованной группы с чертами национальной идентификации. В 1699 гуру Гобинд Сингх создал хальсу (военно-религиозный орден, позже религиозная община). В XVIII–XIX вв. сикхская община столкнулась с социальным расслоением и междоусобными вой­нами, конец которым положил Ранджит Сингх, объединив С. в государство с сильной центральной властью. В 1849 Панджаб был аннексирован британцами. Раздел Британской Индии в 1947 на Индию и Пакистан включал разделение Панджаба и сопровождался кровопролитными столкновениями между С. и мусульманами. В XX в. в сикхском обществе выделились сепаратистские группы, не раз вступавшие в конфликт с центральной властью (убийство С. Индиры Ганди в 1984). Роль С. в политической жизни Индии XXI в. отразило назначение сикха Манмохана Сингха ­премьер-министром страны (2004–2014).

В рамках хальсы С. получили новую демократическую систему управления и внешние отличительные признаки. Волосы С. должны быть всегда закрыты тюрбаном при появлении в общественных местах. Волосы входят в пять «К» — предметов, которые следует всегда носить. На панджаби их названия начинаются на букву «к»: длинные волосы — «кеша», гребень — «кангха», трехгранный стальной браслет на запястье — «кара», кинжал — «кирпан» и короткие нижние штаны — «каччха». Сейчас С. не носят при себе настоящий кинжал, но часто накладным металлическим изображением кинжала украшают деревянный гребень, находящийся в волосах под тюрбаном. Хотя изначально сикхизм отрицает необходимость каких-либо ритуалов, в хальсе существуют основные обряды жизненного цикла и инициации. Они во многом схожи с индуистскими, но неотъемлемой частью большинства сикхских ритуалов является присутствие оружия в качестве атрибута. Важнейший обряд — посвящение в хальсу — до сих пор проводится подобно тому, как его проводил гуру Гобинд Сингх.

Лит. : Успенская Е. Н., Котин И. Ю. Сикхизм. СПб., 2007; Бельский А. Г., Фурника Д. Е. Сикхи и индусы. Религия. Политика. Терроризм. М., 1992. Е. В. Смирнова.