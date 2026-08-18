СИГУРД КРЕСТОНОСЕЦ

Си́гурд Крестонóсец (Сигурд I Магнуссон; древнеисл . Sigurðr jórsalafari; норв . Sigurd I Magnusson) (1090 — 26.03.1130, Осло, Норвегия) — король Норвегии, сын короля Магнуса Голоногого. С 1103 правил совместно с братьями, с 1123 — единовластно. С. К. отправился в крестовый поход в Св. Землю, в котором участвовали представители знати и зажиточные бонды. Флот в 60 кораблей отплыл в 1107; вой­ско перезимовало в Англии. Весной 1108 норвежцы доплыли до Галисии, где провели зиму. Плывя вдоль берегов Испании, С. К. четырежды вступил в бой с сарацинами, победил их и захватил добычу. Вошел в Гибралтар, разгромил разбойников на о. Форментера, одержал победы над мусульманами на о-вах Ивисе и Менорке, гостил у правителя Сицилии Рожера II ; достиг Иерусалима . Был принят королем Балдуином I Фландрским , провел в Иерусалиме осень и часть зимы, совершил поездку к р. Иордан, получил в дар частицу Св. Креста. С. К. и Балдуин I совершили поход на город Сидон и овладели им. С. К. отправился в обратный путь, посетил Константинополь , был принят византийским императором Алексеем I Комнином . Часть вой­ска поступила на службу императору, остальные уехали в Норвегию через Венгрию, Германию и Данию; по пути С. К. гостил у Лотаря Саксонского (будущего императора Священной Римской империи ) и у датского короля Нильса Свенсена. На родине вернувшихся встретили с почестями.

Был женат на Мальмфрид, дочери киевского князя Мстислава I (славянское имя супруги неизвестно), имел в этом браке дочь. Поскольку у С. К. не было законнорожденных сыновей, после его смерти началась борьба за престол; она перешла в затяжной конфликт — так называемые Гражданские вой­ны в Норвегии.

Ист. : Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980; Не только саги... Ранняя история Норвегии в средневековых памятниках / Ред. С. Ю. Агишев. СПб., 2017.

Лит.: Doxey G. B. Norwegian Crusades and the Balearic Islands // Scandinavian studies. 1996. Vol. 68. № 2. P. 139–160; D’Angelo Fr. Il primo re crociato: La spedizione di Sigurd in Terrasanta. Roma, 2021. А. Д. Щеглов.