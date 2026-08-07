СИГУРД II ХАРАЛЬДССОН (SIGURÐR HARALDSSON)

С 1136 года король Норвегии, сын Харальда IV и Торы Гуттормсдоттер. Правил совместно со своими братьями Магнусом (до 1145 года), Инге и Эйстейном.

Сигурд наследовал своему отцу Харальду IV после его убийства Сигурдом Слембе. В первые годы своего царствования наследники объединили силы против него и его союзника Магнуса Слепого. После поражения и смерти противников малолетних королей в битве у Серого острова в 1139 году, ситуация в стране на некоторое стабилизировалась. В 1142 году из Шотландии прибыл сын Харальда IV, который был признан королем и стал со-управителем Сигурда и Инге.

В первые годы совместного правления братья находились под влиянием норвежской знати, которая осуществляла фактическую власть. Тем не менее, повзрослевшие короли, со временем начали проводить самостоятельную политику, что стало причиной нового витка гражданской войны.

В 1155 году на съезде знати в Бергене Инге обвинил братьев в заговоре, а затем пошел на них войной. Инге своей дружиной окружил дом Сигурда и убил его.

Сигурд был похоронен в Старом соборе Бергена (разрушен в 1531 году) на территории крепости Бергенхус.

Исторические источники:

Bjarni Einarsson (ed.). Ágrip af Nóregskonungasogum: Fagrskinna – Nóregs konunga tal. Reykjavik, 1984;

Finnur Jónsson (ed.). Morkinskinna. Copenhagen, 1932;

Снорри Стурлусон. Круг Земной = Heimskringla / отв. ред.: М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980.

Автор статьи: Перепечкин К. В.