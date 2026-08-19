СИГИЗМУНД ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ

Венгерский король, римский король и император, чешский король.

Правление

Третий сын императора Карла IV Люксембурга. В 1378 году получил от отца маркграфство Бранденбургское, которое отошло к Карлу в 1373 году на основе договора с маркграфом Оттоном V Виттельсбахом. По договору с Карлом, король Венгрии и Польши Людовик Анжуйский обручил Сигизмунда со своей старшей дочерью Марией и 25 июля 1382 года на съезде в Зойоме (совр. Зволен в Словакии) потребовал от венгерской и польской знати принять Сигизмунда как короля и принести ему клятву верности. Людовик умер 11 сентября 1382 года. Малая Польша признала Сигизмунда, Великая Польша отказалась это сделать, признав наследницей на Радомском съезде 25 ноября 1382 года младшую дочь Людовика – Ядвигу. Венгерская знать короновала невесту Сигизмунда, Марию, 17 сентября, но поначалу отказалась выдать её за Люксембурга. Королева-вдова Елизавета вместе с кланом Гараи планировала выдать Марию за французского герцога Людовика Орлеанского. В августе 1385 года Сигизмунд вместе со своим двоюродным братом Йостом, маркграфом Моравским вторгся в Венгерское королевство и захватил Пожонь (совр. Братиславу), а также иные северо-венгерские замки. 31 марта 1387 года Сигизмунд был коронован на Венгерское королевство частью венгерской знати. Условием этого было соглашение с «прелатами, баронами и знатными мужами Венгерского королевства», согласно которому Люксембург дал торжественное обещание жаловать должности и имения не иностранцам, но только местной элите. В апреле 1401 года венгерские бароны арестовали короля Сигизмунда. Во главе мятежа встал Янош Канижаи, канцлер и архиепископ Эстергомский. Причиной мятежа было стремление венгерской знати удержать контроль над правителем, который получил возможность захватить власть в соседнем Чешском королевстве благодаря конфликту между чешским королём Вацлавом и чешскими панами, возглавляемыми Йостом Моравским. Сигизмунд был отдан под надзор в замок Шиклош, принадлежавший братьям Яношу и Миклошу Гараи; однако те договорились с королём и в сентябре отпустили его. Сигизмунд восстановил свою власть и в дальнейшем опирался на элиту, созданную им самим как из иностранцев (австрийские графы фон Цилли), так и местных знатных родов (Розгони, Палоци, Перени), возвышенных до баронского статуса. Эту элиту конституировал придворный Орден Дракона, основанный Сигизмундом в 1408 году для борьбы с «врагами христианской веры».

После смерти римского короля Рупрехта в 1410 году Сигизмунд заявил свои притязания на власть в Империи. На собрании во Франкфурте он был избран тремя голосами курфюрстов (Пфальц, Трир и Бранденбург), а его соперник Йост Моравский – четырьмя (Чехия, Саксония, Майнц, Кёльн). По словам своего придворного биографа Эберхарда Виндеке, Сигизмунд уже был готов идти войной на маркграфа Моравского, но получил известие о его смерти; в итоге Сигизмунд был избран второй раз в 1411 году, после того, как договорился с противоположной партией. В качестве римского короля (с 1433 года – императора) Сигизмунд известен следующим: 1) он председательствовал на церковном соборе в Констанце (1414–1418), который избрал римского папу Мартина V, в результате чего была преодолена Великая Западная Схизма; 2) выступал в качестве третейского судьи в международных конфликтах – в Столетней войне между Англией и Францией, а также в споре Тевтонского ордена с Польшей за Новую Марку; 3) поспособствовал примирению в 1433 году между Базельским собором и римским папой Евгением IV. Правление было осложнено частым отсутствием Сигизмунда в немецких землях, а также из-за оппозиции рейнских курфюрстов, заключивших против короля союз в Бингене-на-Рейне в 1424 году.

В августе 1419 года умер чешский король Вацлав, старший брат Сигизмунда. Сигизмунд предъявил чешским сословиям свои наследные права на королевство. Высшая шляхта (паны) присягнули Сигизмунду и короновали его 28 июля 1420 года. Однако значительная часть низшей шляхты (рыцарей), а также некоторые города отказались подчиняться Люксембургу по той причине, что тот преследовал учение Яна Гуса, популярное в Чехии, однако объявленное еретическим на Констанцском соборе. Сигизмунд добился у папы Мартина V, чтобы против «гуситских еретиков в Чехии» был объявлен крестовый поход. Под Вышеградом (XI 1420), под Кутной Горой (XII 1421), под Таховым (VIII 1427) и у Домажлиц (VIII 1431) войска крестоносцев потерпели крупнейшие поражения. Сигизмунд разрешил гуситский кризис, договорившись с умеренными гуситами, в союзе с которыми его войска разгромили радикалов – Таборитское и Сиротское братство в битве у Липан (V 1434). Окончательное примирение состоялось в июле 1436 года в Иглаве. Сигизмунд гарантировал чешским сословиям политические привилегии, а Базельский собор – свободу гуситского учения и обряда. Сигизмунд был принят в Праге и умер в Знойме в декабре 1437 года на обратном пути в Венгерское королевство.