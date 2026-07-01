СИГИЗМУНД II АВГУСТ - великий князь литовский и польский король

Сын вел. князя литовского и польского короля Сигизмунда I Старого . В 1527 году был обручён с Елизаветой, дочерью Фердинанда Габсбурга, чешского и венгерского короля. В 1529 году – в Вильне избран вел. князем литовским; на польском сейме избран польским королём (коронован 20 февраля 1530 года). Воспитывался при своей матери, королеве Боне из династии Сфорца; до восемнадцати лет не имел собственного двора. В 1537 году на Львовском рокоше польская шляхта выразила своё недовольство опекой королевы над наследником трона. 6 мая 1543 года состоялась свадьба Сигизмунда II с Елизаветой вопреки воле королевы Боны, желавшей женить своего сына на Маргарите, дочери французского короля Франциска I. В сентябре 1544 года получил в управление Вел. княжество Литовское с титулом великого князя (лат. magnus dux), в то время как его отец взял себе титул высшего князя (лат. supremus dux) (Dybkowska 2003, s. 20–28). 15 июня 1545 года умерла королева Елизавета. В июле – августе 1547 года Сигизмунд тайно обвенчался с Барбарой Радзивилл, происходившей из знатного литовского рода. 1 апреля 1548 года умер Сигизмунд I. 17 апреля Сигизмунд II представил литовским панам Барбару в качестве великой княжны. Польская шляхта отнеслась с королеве Барбаре с презрением, поскольку Радзивиллы прежде не принадлежали к числу правящих династий. Кроме того, к моменту венчания с Сигизмундом Барбара была вдовой литовского пана Станислава Гаштольда. Сигизмунд сумел добиться согласия сенаторов на коронацию Барбары только раздачей авансов на должности, освобождениями от уплаты налогов, а также личными и наследственными пожалованиями из королевского домена. 7 декабря 1550 Барбара была коронована в Вавеле, однако 8 мая 1551 неожиданно умерла. В августе 1553 года Сигизмунд женился на сестре своей первой жены Елизаветы Габсбург, Екатерине (Dybkowska 2003, s. 31–47). В 1550-х гг. Сигизмунд оказался в конфликте с экзекуционистами. Начиная с 1530-х гг., под «экзекуцией» в Польше понималось требования к королю, выражаемые шляхтой на сеймиках и в посольской избе вального сейма. Экзекуционисты требовали справедливого распределения поземельного налога и отмены налоговых послаблений отдельным магнатам, городам и регионам. Сигизмунд же опирался на польскую магнатерию, верность которой таким образом покупал. В 1555 году Сигизмунд нуждался в деньгах для обороны Великого княжества Литовского от Московского царства, однако посольская изба согласилась утвердить налог лишь при условии созыва общего польско-литовского сейма. На это Сигизмунд пойти не захотел, воспринимая себя в качестве наследного господина Литвы. Он потребовал от сеймиков прислать новых послов, однако на сейм прибыли те же сторонники экзекуции. Чтобы задобрить шляхту, на сейме 1558–1559 гг. король отменил незаконно изданные привилегии. Однако посольская изба в шестой раз отказалась санкционировать сбор налогов на защиту от крымских татар, сославшись на то, что в соответствии с Нешавскими статутами 1454 года эти расходы покрывались из королевской казны (в 1569 году – около 300 городов и 3900 деревень), а не из свободных владений шляхты. В 1548–1555 гг. по причине королевских пожалований казна утратила доходы от 30 городов и 500 деревень. Для подготовки к несостоявшейся войне в Лифляндии в 1556–1557 гг. были заложены доходы ещё от 30 городов и 200 деревень. Экзекуционисты провели ревизию грамот и провозглашали недействительными те, которые были изданы после 1504 года («новые суммы»), когда был постановлен генеральный запрет на заложение королевских имуществ; исключением являлся заклад имущества в ситуации острой государственной необходимости, принятый по согласию сената и исключительно во время сейма. Король установил, что только 20 % дохода от заложенного имущества должно поступать владельцу грамоты о залоге; три четверти остальных средств шли королю, одна четверть отводилась на жалование постоянному войску, получившему название «квартального» (от лат. quarta – четверть). Кроме того, Сигизмунд запретил совмещение территориально-управленческих и придворных должностей (воеводы и кастеляны / великий или надворный маршал, а также коронный подскарбий), что ослабило позиции польской магнатерии (Dybkowska 2003, s. 52–115). Со смертью Сигизмунда 7 июля 1572 года пресеклась мужская линия династии Ягеллонов.