СИГИЗМУНД II АВГУСТ

Сигизмýнд II Август ( пол . Zygmunt II August; лит . Žygimantas II Augustas) (01.08.1520, Краков, Польша — 07.07.1572, Кнышин, Подляшское воеводство, Речь Посполитая) — великий князь Литовский с 18 октября 1529 (с именем Сигизмунд III) и король Польши с 18 декабря 1529 (коронован 20 февраля 1530); последний мужской представитель династии Ягеллонов. Единственный сын Сигизмунда I Старого от второго брака с Боной Сфорцей, дочерью герцога Миланского. Имя «Август» получил в честь римского императора Августа . Воспитанием и образованием С. II А. занимались мать и ее приближенные-итальянцы. В 1529 провозглашен правителем Великого княжества Литовского (ВКЛ), в 1530 коронован как соправитель отца, который надеялся таким образом закрепить наследственную власть Ягеллонов в Польше. После женитьбы в 1543 на Елизавете Габсбург, дочери императора Фердинанда I Габсбурга , жил в Вильно, стал реальным правителем ВКЛ. Овдовев, в 1547 женился на любовнице Барбаре Гаштольд (урож­денной Радзивилл), после чего ведущую роль при дворе до 2-й половины 1560-х играли ее родственники Николай Радзивилл Рыжий и Николай Христофор Радзивилл Черный. Вторично овдовев, в 1553 С. II А. женился на Екатерине, еще одной дочери императора Фердинанда I Габсбурга и вдове герцога Мантуанского Франческо III Гонзаги.

В начале самостоятельного правления в Польше после смерти отца (с 1548) С. II А. не поддерживал идеи польских магнатов по дальнейшему развитию польско-литовской унии (см. Кревская уния ). В 1557 начал реализацию мер по дальнейшему закрепощению крестьян (волочная помера) в великокняжеском домене ВКЛ, а позднее и в имениях частных лиц. В 1559 реформировал управление государственными лесами. На сейме 1562–1563 поддержал так называемую экзекуцию прав в Польше (включая возвращение королевских земель, розданных магнатам после 1504). На варшавском (1563–1564) и пётркувском (1567) сеймах коронные имения были разделены на две категории: одни предназначались на содержание двора (1/4 часть дохода с них шла на содержание вой­ска); другие отданы в пожизненное владение шляхте. В ВКЛ в 1565–1566 С. II А. осуществил административную и судебную реформы, в 1566 утвердил Второй Литовский статут. При С. II А. началось создание польского военно-морского флота, учреждена Морская комиссия. В 1558 в Польше создана государственная почтовая служба. С. II А. сыграл важную роль в заключении Люблинской унии (1569), зафиксировавшей объединение Польши и ВКЛ в Речь Посполитую . Встретив сопротивление литовской знати, передал в состав Польши из ВКЛ Подляшье, Волынь и Киевщину. Столкнувшись с распространением Реформации , издал Виленский привилей (7 июня 1563), уравнявший в ВКЛ права шляхты всех христианских вероисповеданий. Вместе с тем под давлением Католической церкви согласился на допуск иезуитов в Польшу (1564) и в ВКЛ (1569).

Во внешней политике первоначально ориентировался на союз с Габсбургами . После начала Ливонской вой­ны 1558–1583 по Второму Виленскому соглашению (28 ноября 1561) сюзеренитет С. II А. признали курляндские герцоги, а земли Ливонии севернее Зап. Двины (Даугавы) составили так называемое Задвинское герцогство под прямым управлением короля. В 1563 С. II А. признал за Гогенцоллернами наследственные права в Пруссии , в то время остававшейся вассалом Польши. Военные действия между ВКЛ и Русским государством в ходе Ливонской вой­ны первоначально развивались с преимуществом русских вой­ск, кульминацией их успехов стал Полоцкий поход в 1562–1563. Однако с 1564 литовские вой­ска одержали ряд побед. В 1570 между Речью Посполитой и Русским государством было заключено перемирие на три года. В ходе противостояния Дании и Швеции в 1563–1570 С. II А. как польский король поддержал Данию. Однако после прихода к власти в Швеции в 1568 короля Юхана III Вазы (см. Иоанн III Васа ), женатого на сестре С. II А., польско-шведские отношения улучшились. В своем политическом завещании С. II А. советовал шляхте придерживаться союза с Францией и избрать на престол французского принца.

Правление С. II А. стало периодом расцвета Возрождения в ВКЛ и Польше. Покровительствовал литераторам (в том числе Я. Кохановскому, который считается первым польским национальным поэтом), художникам, скульпторам и ювелирам, приглашенным из Италии.

Похоронен в кафедральном соборе Святых Вацлава и Станислава на Вавеле в Кракове. Поскольку все три брака С. II А. были бездетными, после его смерти в Речи Посполитой возник кризис престолонаследия.

Лит .: Gołębiowski E. Zygmunt August. 3 wyd. Warszawa, 1977; Cynarski S. Zygmunt August. Wrocław, 1988; Kolankowski L. Polska Jagiellonów: Dzieje polityczne. 3 wyd. Olsztyn, 1991; Sucheni-Grabowska A. Zygmunt August król polski i wielki książę litewski, 1520–1562. Warszawa, 1996; Marek F. Dwór Zygmunta Augusta. Kraków, 1998. С. Г. Мереминский .