СИГЕЗБЕК ИОГАНН ГЕОРГ

Ученый, ботаник, врач, директор Ботанического сада в Санкт-Петербурге.

Биография и карьера

Родился в 1686 году в Германии, в городе Наумбурге. Учился в Виттенбергском университете. Там же он защитил диссертацию и в 1716 году получил звание доктора медицины. Его врачебная практика началась в Германии. Но в 1730 году судьба свела его с Иоганном Бернгардом фон Фишером (немецкий врач и главный директор Медицинской канцелярии в Санкт-Петербурге), который вызвал его в Россию. В 1735 году Сигезбек уже был в российской столице, служил в Морском госпитале. Скоро стал директором Ботанического сада на Аптекарском острове и начал преподавать ботанику в Петербургском морском госпитале.

Сигезбек хотел продолжать научную деятельность и в 1742 году обратился в канцелярию Академии с прошением о принятии его в члены последней на кафедру ботаники. Прошение было удовлетворено с подачи Иоганна Лестока. Обязанности содержать в порядке Ботанический сад также оставались за Сигезбеком.

Однако со временем выяснилось, что академический потенциал ученого весьма скромен. Результаты его научной работы включали в себя несколько статей и каталог растений Ботанического сада. Ботаник Франц Рупрехт впоследствии назвал статьи Сигезбека пустыми. По его мнению, никакой особенной научной ценности они не имели.

В то же время резко испортились отношения Сигезбека с Иваном Даниловичем Шумахером, директором Петербургской библиотеки Академии наук и секретарем Медицинской канцелярии. Сигезбек постоянно жаловался, что Шумахер не выполняет его требований, не дает денег на содержание Ботанического сада и т.д. За ботаником прочно закрепилась слава скандалиста. В 1745 году Шумахер предложил Сигезбеку уйти из Академии, но тот отказался, мотивируя это тем, что не в компетенции Шумахера решать подобные вопросы.

Вскоре президентом Академии стал граф Кирилл Григорьевич Разумовский . 1 мая 1747 года он подписал определение, отстранившее Сигезбека от должности в учреждении. Тем же летом тот уехал за границу. Последующие годы провел в городе Зеегаузене, работая врачом. В 1755 году Иоганн Сигезбек скончался.