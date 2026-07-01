СИДОНИЙ АПОЛЛИНАРИЙ, ГАЙ СОЛЛИЙ МОДЕСТ (лат. Gaius Sollius Modestus Apollinaris Sidonius)

Римский писатель, поэт и дипломат.

Родился в знатной семье в Лугдунуме, где его отец и дед были префектами претория, получил образование в Лугдунуме и Арелате. В 449 г. вместе с отцом участвовал в празднествах, посвященных вступлению в должность консулов Астера и Протогена. Ок. 450 г. он женился на Папианилле, дочери Епархия Авита, будущего императора (455-456 гг.), в честь которого он написал свой первый панегирик , поднесенный ему в Риме 1 января 456 г. После свержения и бегства Авита был арестован Майорианом, но вскоре освобожден, за что Сидоний посвятил ему панегирик. После падения Майориана вернулся в Галлию (461 г.).

В 467 г. Сидоний принял участие в галльском посольстве к императору Антемию, что привело к возобновлению его контактов с римской аристократией. В 468 г. он был назначен префектом Рима, но в 470 г. из-за поддержки префекта претория Арванда, обвиненного в измене и связи с вестготами, Сидоний окончательно оставляет Рим и становится арвернским епископом. На этом посту он концентрируется в большей степени на проповедях и благотворительности, стараясь избегать участия в богословских спорах. В 479-475 гг. Арверны осаждались вестготами, и Сидоний вместе со своим родственником Экдицием руководит обороной.

После взятия города войском Эйриха он снова ненадолго оказался в тюрьме, но вскоре ему разрешили вернуться к своим обязанностям. Сидонию принадлежат: 1) «Стихи» (Carmina), состоящие из панегириков императорам и других стихотворений (469 г.); 2) Письма в 9 книгах – ценный источник по завоеванию Галлии вестготами. Сидоний во многом ориентируется на образцы, созданные Плинием Младшим, Фронтоном, Клавдианом, Симмахом, но его творчество носит оригинальный характер, отражая конфликт традиционных римских ценностей с новыми реалиями и рост значения готов и снижения влияния Рима. Сидоний был канонизирован католической церковью.

Сочинения :

Sidoine Apollinaire / Ed. A. Loyen. T. I-III. Paris, 1961-1970;

Sidonius Apollinaris: Poems and Letters. With an English translation, introduction and notes by W. B. Anderson. London 1936-65;

Поздняя латинская поэзия. М., 1982. С. 543-571;

Памятники средневековой латинской литературы IV-VII вв. М., 1998. С. 292-307.

Иллюстрации :

Витраж. Церковь св. Сидония. Айдат, Франция.

Книжная миниатюра.