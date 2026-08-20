СИДОНИЙ АПОЛЛИНАРИЙ

Сидóний Аполлинáрий (Гай Соллий Аполлинарий Сидоний, лат. Gaius Sollius Modestus Apollinaris Sidonius) (ок. 430, Лугдун, ныне Лион — ок. 486, Арверны, ныне Клермон-Ферран) — галло-римский поэт и писатель, политический и церковный деятель. Родился в знатной семье с корнями в области Арвернов (Оверни). Его отец, дед и прадед были префектами претория Галлии. Получил хорошее образование, вероятно, в Лугдуне и Арелате (Арле). В 452 женился на Папианилле, дочери галльского аристократа Авита — будущего правителя Зап. Римской империи (455–456), был его придворным поэтом. После свержения Авита жил в Галлии, зимой 456/457, вероятно, участвовал в заговоре с целью вернуть Авита к власти. Несмотря на это, впоследствии поддерживал добрые отношения с императором Майорианом (457–461), встречался с ним в Арелате. Следующие годы С. А. провел в поместье Авитак, доставшемся его жене от отца. Он наладил отношения с королем вестготов Теодорихом II (453–466) и не поддерживал контактов с Либием Севером (461–465), которого не признавали в большей части Галлии. В 468 император Антемий (467–472) назначил С. А. префектом Рима, ответственным за поддержание инфраструктуры города и обеспечение его продовольствием. Год спустя, удрученный состоянием дел в Италии, С. А. вернулся в Галлию и до конца жизни ее не покидал. После смерти арвернского епископа Эпархия в 470 местная элита провозгласила новым епископом овдовевшего С. А. Сан епископа позволял ему выступать в роли представителя арвернской знати в переговорах и с Римом, и с варварами, обеспечивая ему определенную безопасность. В 471–475 С. А. возглавлял оборону области Арвернов от вестготов. Однако Рим сдал Арверны вестготам в обмен на Прованс, и С. А. был отправлен в ссылку в крепость Ливию (в Пиренеях, к югу от Каркассона), а затем в Бурдигалу (Бордо). Через 2 года он примирился с вестготским королем Эйрихом (466–484), написал в его честь панегирики (не сохранились) и вернулся в Арверны. Его сын Аполлинарий сохранял верность вестготам, в 507 участвовал на их стороне в битве с франками при Пуатье.

Литературное наследие С. А. состоит из подражательных стихов и замечательных писем — ценных источников сведений по политической истории и культуре последних лет существования Зап. Римской империи. Католическая церковь почитает С. А. как святого (день поминовения — 21 августа).

Соч. : Gai Solii Apollinaris Sidonii epistulae et carmina / Ed. Ch. Lütjohann. Berlin, 1887 (MGH. Auctores antiquissimi, 8); Poems and Letters / Ed. W. B. Anderson. London, 1936–1965; Sidoine Apollinaire / Еd. A. Loyen. 3 vols. Paris, 1960–1970; Die Briefe. Buch I / Hrsg. H. C. Köhler. Heidelberg, 1995.

Лит .: Harries J. Sidonius Apollinaris and the Fall of Rome, AD 407–485. Oxford, 1994; Kaufmann F.-M . Studien zu Sidonius Apollinaris. Frankfurt am Main, 1995; Condorelli S. Il poeta doctus nel V secolo d. С.: Aspetti della poeti­ca di Sidonio Apollinare. Napoli, 2008; New Approaches to Sidonius Apollinaris / Ed. J. A. van Waarden, G. Kelly. Leuven, 2013; Hanaghan M. P. Reading Sidonius’ Epistles. Cambridge, 2019; The Edinburgh Companion to Sidonius Apollinaris / Ed. G. Kelly, J. van Waarden. Edinburgh, 2020; Egetenmeyr V. Die Konstruktion der «Anderen»: Barbarenbilder in den Briefen des Sidonius Apollinaris. Wiesbaden, 2022. И. С. Филиппов .