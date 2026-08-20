СИД КАМПЕАДОР
Сид Кампеадóр (исп. El Cid Campeador; от араб. sīdi — «господин» и исп. campeador — «воитель»; настоящее имя — Родриго (Руй) Диас де Бивар; исп. Rodrigo Díaz de Vivar) (1041 или 1057, Вивар, Бургос — 10.07.1099, Валенсия) — кастильский дворянин, военный и политический деятель, национальный герой Испании. Происходил из семьи кастильского рыцаря, чьи владения находились неподалеку от Бургоса; по материнской линии принадлежал к знатному кастильскому роду. Был отправлен ко двору Фернандо I Великого, короля Леона, где воспитывался вместе с его старшим сыном — будущим королем Санчо II Сильным. Стал королевским оруженосцем, командовал королевской дружиной, в сражениях был знаменосцем короля. После гибели Санчо II при осаде Саморы С. К. перешел на службу к его брату — Альфонсо VI Храброму. Женился на донье Химене Диас, представительнице одного из самых благородных леонских семейств, состоявшего в родстве с королями. С. К. выполнял важные поручения Альфонсо VI. Из-за самовольных военных действий против мусульман и неисполнения королевской воли подвергался изгнаниям (в 1081–1086 и 1088–1099). Во время первого изгнания поступил на службу к эмирам Сарагосской тайфы и успешно воевал с их противниками. В 1086–1087 вернулся ко двору Альфонсо VI для обороны недавно завоеванных земель Толедской тайфы от войск Альморавидов. Во втором изгнании (1088–1099) действовал самостоятельно. Ему платили дань мусульманские правители Лериды, Тортосы, Дении, Альбаррасина, Альпуэнте, Сегорбе, Альменары. Прежде многие из них были вассалами и данниками леоно-кастильских и арагонских королей, которые пытались, но безуспешно, воевать против С. К. В 1092, после неудачной попытки Альфонсо VI захватить Валенсию, состоялось примирение короля с его вассалом. В 1094 он утвердил свою власть над Валенсийской тайфой и добился подчинения значительных территорий в Леванте. С. К. удерживал Валенсию до своей смерти в 1099. За это время там была восстановлена епископская кафедра (ее занял клюнийский монах Иероним из Перигора). После смерти С. К. его жена, донья Химена, еще 3 года обороняла город от мусульман, но в 1102 была вынуждена оставить его, несмотря на военную помощь Альфонсо VI.
Тело С. К. перевезли в Кастилию и похоронили в монастыре Сан-Педро-де-ла-Карденья, сейчас его гробница находится в кафедральном соборе Бургоса.
С. К. — герой средневекового эпоса «Песнь о моем Сиде», первого крупного поэтического произведения на романсе, созданного в конце XII в. Эпосу предшествовали исторические сочинения, рассказывающие о С. К. на латинском языке: «Historia Roderici», «Cronica naierensis» и «Carmen Campidoctoris» (написаны между 1180 и 1194).
Ист.: Cantar de Mío Cid / Ed. A. Montaner. Barcelona,1993; Carmen Campidoctoris. O poema latino del Campeador / Eds. A. Montaner, A. Escobar. Madrid, 2001.
Лит.: Menéndez Pidal R. La España del Cid. Madrid, 1929; Fletcher R. El Cid. San Sebastián, 1989; Fradejas J. M. Crono-bibliografía cidiana. Burgos, 1999; Martínez Díez G. El Cid Histórico. Barcelona, 1999. Г. А. Попова.