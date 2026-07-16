СИЦИЛИЙСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

Государство, существовавшее в Южной Италии и на Сицилии с 1130 по 1816 г.

В первой половине XI в. Сицилия контролировалась арабами, которые досаждали набегами папам римским. С 1059 г. папа римский Николай II санкционировал захват Сицилии нормандским дворянином, герцогом Апулии и Калабрии, Робертом Гвискаром , которому он даровал титул герцога Сицилии. К 1090 г. завоевание было завершено.

Владения Роберта Гвискара были разделены между его потомками, однако в 1127 г. вновь объединены Рожером II , графом Сицилии. В благодарность за поддержку антипапы Анаклета II Рожер был произведен в 1130г. в короли Сицилийского королевства, которое включало в себя Сицилию, Калабрию и Апулию. В 1139 г. папа Иннокентий II признал Рожера королем.

В 1189 г. род Рожера по мужской линии прервался и трон королевства перешел к Гогенштауфенам (император Генрих VI был женат на дочери Рожера, Констанции). В 1197 г. королем стал сын Генриха VI, будущий император Фридрих II Гогенштауфен. Фридрих продолжил мудрую политику Рожера. Он кодифицировал сицилийское законодательство, издал Мельфийскую конституцию (1231 г.), а также направил свои силы на централизацию королевства, в котором был утвержден примат писаного закона над обычным правом .

Фридрих II покровительствовал развитию образования и науки в своих владениях и создал в Палермо университет. Преемники Фридриха II больше сосредотачивались на делах империи, чем Сицилии.

С 1258 г. у власти оказался Манфред, незаконный сын Фридриха II. В 1266 г. папа римский передал Сицилию в лен Карлу Анжуйскому, который правил королевством до 1282 г., когда недовольные его правлением сицилийцы призвали на трон Педро Арагонского. Так Сицилийское королевство разделилось на Сицилию, попавшую под власть Арагонского дома, и Неаполитанское королевство, в котором власть сохранил сын Карла Анжуйского .

Впоследствии борьба за Сицилию между Анжуйским и Арагонским домами продолжилась. В 1302 г. был заключен Кальтабеллотский договор, по которому Карл II Анжуйский признавал члена Арагонского дома Фредерико II королем Сицилии, однако только до его смерти. После остров должен был быть возвращен Анжуйскому дому, что, однако, не было выполнено. В 1372 г. был заключён новый договор, по которому права Арагонского дома на Сицилию признавались, однако утверждался сюзеренитет королей Неаполя над Сицилией.

После угасания Сицилийской ветви Арагонского дома Сицилия была присоединена к Арагону. В 1435 г. эта же судьба постигла и Неаполь.

Иллюстрации:

Герб Сицилийского королевства;

Южная Италия в 1112 гг.

Автор статьи: Г. А. Шмидт