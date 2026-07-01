СИБИРЯКОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Ранние годы

Константин Сибиряков родился в 1854 г. в г. Иркутске. Отец – М.А. Сибиряков; мать – В.К. Трапезникова. Помимо Константина в семье были дети: Александр, Иннокентий, Ольга, Антонина и Анна.

Окончил Императорскую академию художеств, где обучался у скульптора Н.А. Лаверецкого. Творчество С. сохранилось в таких скульптурах, как бюст Н.М. Ядринцева (Барнаул), «Портрет неизвестного» (Государственный русский музей), «Женский портрет» (Рязанская картинная галерея). Как и его братья, С. перебрался в Санкт-Петербург.

Начало коммерческого пути

После смерти в 1874 г. отца братья Сибиряковы унаследовали равные доли имущества. Кроме того, они стали участниками «Ленско-Витимского пароходства», золотосодержащих приисков, золотопромышленных «Прибрежно-Витимской компании» и «К промышленности в разных местах Восточной Сибири». Позднее С. получил часть имущества брата И.М. Сибирякова, который постригся в монахи.

В середине 1870-х гг. С. приобрел земли у самарских помещиков в с. Сколково и в с. Алакаевка, а также сельскохозяйственную технику из-за границы для создания хозяйства. Однако грандиозный замысел не удалось осуществить, хозяйство приносило убыток. И С. продал принадлежавшие ему земли.

Другое имение С. в 22 верстах от Туапсе также оказалось нерентабельным, и он его продал. Сам перебрался в Грузию, приобретя дачу неподалеку от Батуми.

На революционном пути

Прибыв в Санкт-Петербург в молодые годы, С. сблизился с писателями-разночинцами и кружками народников. Ему принадлежала инициатива организации в столице народной библиотеки-читальни. В 1878 – 1881 гг. он финансировал журнал «Слово», издавая его вместе с А.А. Жемчужниковым. Типография также печатала революционные прокламации, что привело к передаче С. под надзор полиции.

Занимаясь в с. Алакаевка и в с. Сколково земледельческими проектами, С. параллельно приступил к революционной пропаганде, тем самым попав под контроль жандармов. С 1879 г. – под негласным наблюдением жандармского управления Самары.

Увлечение идеями Л.Н. Толстого

С середины 1880-х гг. С. увлекся взглядами Л.Н. Толстого. Он познакомился с его сподвижниками, не раз бывал в Ясной Поляне, помогал финансово издательству «Посредник», журналу «Русское богатство». В 1886 г. в его имении на Черном море пять месяцев действовала толстовская колония. В 1886 – 1889 гг. действовало «интеллигентное» земледельческое поселение, организованное в имении С. в Самарской губернии.

Занятие благотворительностью

В 1880-е гг. братья Сибиряковы и их сестра Анна учредили 10 именных стипендий на Бестужевских курсах. Семья жертвовала заведению средства. К.М. и И.М. Сибиряковы явились инициаторами создания в 1890 г. в Санкт-Петербурге Общества для вспомоществования нуждающимся переселенцам.

В 1881 – 1882 гг. С. занимался финансированием народного училища, выделял средства для других учебных заведений. С 1886 г. в с. Сколково Самарской губернии действовала Михеевская сельскохозяйственная школа, которая однако закрылась в сентябре 1888 г. Такую же школу С. открыл в своем черноморском имении.

Дальнейшая судьба

О последних годах жизни С. не сохранилось каких-либо сведений. После смерти дочери Варвары он переехал в Батуми. Ориентировочно он умер после 1908 г.

Семья

Супруга – Елизавета Аполлоновна Семенова. Дети – Варвара, Игорь.