СИБИРЯКОВ ИННОКЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Ранние годы жизни

Иннокентий Сибиряков родился 30 октября 1860 г. Отец – М.А. Сибиряков; мать – В.К. Трапезникова. Помимо С. в семье были дети: Александр и Константин, Ольга, Антонина и Анна.

Получил домашнее начальное образование, затем обучался в Иркутском реальном училище. После смерти родителей он оказался в столице, где жил у брата Константина. В 1875 г. стал учеником в частной гимназии Ф.Ф. Бычкова. В этом же году здание гимназии выкупили на имя С.

Студенческая жизнь

С августа 1880 г. – студент Санкт-Петербургского Императорского университета. Однако уже весной 1881 г. С. отправился в одно из имений брата Константина на юге России, прервав обучение из-за болезни. Осенью 1881 г. он возобновил обучение, но в начале 1882 г. вновь его прервал.

С октября 1884 г. – студент Санкт-Петербургского университета. Но 31 октября 1885 г. он перевелся в вольнослушатели. С. посещал домашние курсы П.Ф. Лесгафта.

Благотворительность

После того, как в 1875 г. С. получил в наследство часть паев компаний отца, он начал активно отдавать деньги на благотворительность.

Помогал молодым людям, давал деньги на получение ими образования. Принимал участие в работе «Общества вспомоществования учащимся в Санкт-Петербурге сибирякам». Перечислял средства на строительство учреждений культуры в Сибири.

На его деньги состоялась Якутская этнографическая экспедиция, получившая наименование «Сибиряковской», а также индивидуальные путешествия отдельных ученых.

Стараниями С. был организован Первый женский медицинский институт.

В голодные 1891 – 1892 гг. деньги С. пошли на закупку хлеба, санитарные отряды и помощь жителям Тобольского края.

Не забыв о своем учителе П.Ф. Лесгафте, С. в 1893 г. передал ему 200 тыс. рублей и свой петербургский дом. На эти средства П.Ф. Лесгафт организовал Биологическую лабораторию, где были свои естественно-исторический музей и издательство.

Будучи совладельцем акционерного общества пароходства и торговли по Амуру, С. занимался сбором исторической библиотеки. Выделил средства на поездку Г.Н. Потанина во Внутреннюю Азию и Якутию, которая состоялась в 1894 – 1896 гг.

Монашеские годы

В 1894 г. С. принял решение постричься в монахи. Он ушел в Старо-Афонское подворье. К этому периоду относится создание им фонда для выплаты пенсий своим рабочим на 420 тыс. руб. С 1 октября 1896 г. – пострижен в иноческий чин.

Инок Иннокентий отправился на Святую гору Афон. За годы своего пребывания там он три раза возвращался в Санкт-Петербург, параллельно решая свои дела и жертвуя средства на благотворительность.

В 1898 г. он вновь уехал на Святой Афон. Здесь он 28 ноября был пострижен в монахи под именем Иоанн, затем постригся в великий ангельский чин под именем Иннокентий.

Схимонах Иннокентий приобрел на Карули землю, где выстроил келлию с трехпрестольным храмом. В дальнейшем здесь были построены различные здания.

16 июня 1900 г. Константинопольский патриарх Иоаким III освятил построенный Афонский Андреевский собор на 6 тыс. человек.

С. умер 6 ноября 1901 г. и был похоронен на кладбище Андреевского скита.