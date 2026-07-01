СИБИРЯКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Начало жизненного пути

Александр Сибиряков родился 26 сентября 1849 г. в Иркутске. Отец – М.А. Сибиряков, купец I гильдии, золотопромышленник; мать – Варвара Константиновна Сибирякова.

Получил блестящее образование сначала в иркутской гимназии, затем – в политехникуме в Цюрихе. В 1874 г. получил в наследство от отца долю в бизнесе.

Любовь к северным морям

С. влекли научные изыскания. Поэтому он с охотой жертвовал средства на проведение научных экспедиций. Особенный интерес у него вызывали полярные экспедиции, освоение Северного морского пути. В 1875 г. С. дал деньги на экспедицию шотландца У. Уиггинса, который, однако, дошел только до о-ва Колгуев. В 1876 г. группа, сформированная на средства С., добралась из Англии до устья р. Енисей и поднялась по нему вверх до впадения р. Курейки.

В 1878 – 1880 гг. на средства С. и М.К. Сидорова была организована шведская экспедиция, которую возглавил Н.А.Э. Норденшельд, отправившийся на судне «Вега» в первое плавание по Северо-Восточному проходу. Отряд зазимовал в Колючинской губе, пробыв тут почти девять месяцев. Находясь в Цюрихе, С. приказал снарядить спасательный отряд. Однако реализовать это не смогли. В этой ситуации С. организовал строительство в Швеции парохода «Норденшельд», который после пуска на воду был отправлен южным маршрутом вокруг Евразии к берегам Чукотки. Пароход потерпел крушение около берегов Японии. «Вега» же 20 июля 1879 г. сумела выйти через Берингов пролив, и 24 апреля 1880 г. оказалась в Стокгольме. За помощь в организации спасения участников похода С. был удостоен ордена Полярной звезды.

Новые экспедиции

Сам С. тоже предпринимал поездки на север. В 1880 г. он совершил поездку через Карское море к устью Енисея. На «Оскаре Диксоне» он отправился из Норвегии в Баренцево море, затем прошел Карские ворота, однако у полуострова Явай корабль зажало льдинами, что привело к вынужденной зимовке. Закончил С. свое первое полярное плавание в Тобольске 12 января 1881 г.

Со временем интерес С. к Карскому морскому пути снизился, но он продолжил финансирование экспедиций. В 1882 – 1885 гг. - очередная попытка на «Норденшельде» выйти через Карское море к Енисею, но неудачная. В этой свои планы С. решил связать с Печорой.

В 1884 г. С. на «Норденшельде» совершил поездку к устью р. Печоры, поднялся вверх по реке, после чего прошел Полярный Урал на оленях, а затем уже по р. Тобол вышел к Тобольску. Это был новый путь, который назвали «Сибиряковским трактом на север». Путь успешно существовал до 1898 г. и позволил перевезти многие грузы в Печорский край, Мезенский уезд, на Мурманский берег, в Северную Норвегию и Данию.

Судоходные планы и их реализация

Еще один интерес С. был связан с организацией судоходства по р. Ангаре. Заручившись пятилетней привилегией, он в 1888 г. приступил к взрыву порогов и строительству цепи по дну для туэрных судов. Однако из-за невозможности сооружения отдельного участка С. принял решение ликвидировать предприятие.

В 1890 г. С. получил право на ведение поиска рудных месторождений в Березовской округе (Тобольская губерния).

Благотворительность

С. выделил 7 тыс. руб. для отряда Императорского Русского географического общества, который изучал водные пути Сибири. Экспедиция прошла р. Ангара и водораздел рек Оби и Енисея, дав им описание.

Восточно-Сибирскому отделу ИРГО за все время С. пожертвовал более 10 тыс. руб. Тралил деньги он и на печать трудов по истории Сибири.

С. многое сделал для родного края. Давал деньги первому сибирскому университету в Томске, за что его избирали почетным членом университета.

Средства жертвовались на учебные заведения г. Иркутска, на строительство храмов. С 1893 г. - почетный гражданин Иркутска.

Последние годы

В последние годы С. перестал заниматься предпринимательством и уехал из Иркутска. Постоянно менял местожительство (Батум, Париж, Цюрих, Ницца). В 1920 г. его отыскал шведский консул в Ницце. Выяснилось, что С. жил в бедности. Стараниями консула и председателя Географического общества в Стокгольме шведское правительство в 1921 г. назначило С. пожизненную пенсию.

Скончался С. 2 ноября 1933 г. в Ницце и похоронен на Русском кладбище.

Научное наследие

С. оставил после себя большое количество статей и книг. Все они касались его многочисленных путешествий.