СИБИРСКОЕ КУПЕЧЕСТВО

Рождение сибирских купцов

Сибирское купечество оформляется на рубеже XVII – XVIII вв. Это были торговцы, посадские, которые с 1730-х гг. стали называться купцами.

Первоначально на рынках Сибири доминировали купцы из Европейской России. В начале XVIII в. здесь торговали около 30 гостей и членов гостиной сотни (Ушаковы, С. Третьяков и др.). К середине 1760-х гг. купцы насчитывали уже 13835 человек.

Предпринимательская жилка в XIX в.

В XIX в. самый крупный по числу купцов Иркутск. Купцы сосредоточивались также в Енисейске и Тобольске.

В 1825 – 1826 гг. возросло количество купцов 3-й гильдии во многих уездных городах Сибири, что было результатом проводимых реформ. Однако общая тенденция была не столь радужной. В 1830-х гг. Сибирь вступает в период золотодобычи. Растет численность купцов вдоль Сибирской таможенной линии. Однако отмена 3-й гильдии в 1863 г. и установление закона о промысловом налоге 1898 г. обусловили падение численности здесь купцов.

Торговые люди были очень мобильны и переходили не только из гильдии в гильдию, но и в другое сословие. Ввиду разорения можно было оказаться в рядах мещан. Лишали купеческого сословия и за поведение. Так, купец М.В. Сибиряков в 1809 г. потерял купеческое звание и сослан в Нерчинск после того, как возглавил оппозиционную партию. Успешные купцы получали чины и звания. М.А. Сибиряков стал дворянином, А.А. Баландин – личным дворянином.

Правовой статус купцов

По Жалованной грамотой городам 1785 г. звание именитого гражданина давало право вести торгово-промышленную деятельность наравне с купцами 1-й гильдии. В 1807 г. купцам перестали давать звание именитых граждан. С 1832 г. купцы устремились за получением почетного гражданства. Обязательное условие – нахождение 20 лет подряд в 1-й гильдии и отсутствие судебного преследования.

Для Сибири почетное гражданство более характерно, чем именитое. В конце 1830-х гг. в Сибири появились первые почетные граждане.

География деятельности

Сибирские купцы были очень мобильными. Они перебирались в Москву и Петербург. Значительное число купцов Сибири перешло в московское купечество во второй половине XIX в.

Сословность купцов

Основа пополнения – мещане и крестьяне. В основе - коренные сибиряки. Во второй половине XIX в. в ряды купцов влились выходцы из Центральной России и евреи.

Национальный состав – русские, украинцы, белорусы, татары, немцы, датчане, англичане, французы, поляки, евреи, китайцы, хакасы.

Вероисповедание – православие, старообрядчество, иудаизм, мусульманство, католицизм, протестантизм. Были и сектанты.

Купеческие капиталы

Первоначальный капитал формировался несколькими путями:

- передача по наследству;

- удачная женитьба;

- собственный труд.

Купеческое сословие пополнялось и женщинами, которые активно торговали после смерти мужей, часто обособленно от них.

На чем специализировались и чем торговали?

Основу деятельности сибирских купцов составляли торговля, добывающая и обрабатывающая промышленность, промыслы, ростовщичество, сфера услуг, пароходство, откупы, подряды, винокурение.

Предметы торговли: сельскохозяйственные продукты, мануфактура, пушнина, чай, вино, ювелирные изделия и др.

С кем торговали?

Традиционное направление торговли – Китай. Товары везли через Кяхту. Во второй половине XIX в. – Центральная Россия и Европа.