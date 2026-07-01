ЛЕТОПИСИ
ЛЕТОПИСИ - исторические сочинения X-XVIII веков.
В которых повествование велось по годам (по «летам»; отсюда назвfybt) и сопровождалось хронографическими, часто календарными датами, а иногда и указанием на часы, когда происходило событие. Летописи существовали в ряде европейских стран, однако широкое распространение получили главным образом в Древнерусском государстве, русских землях и княжествах, Русском государстве, а также Великом княжестве Литовском. По видовым признакам они близки западноевропейским анналам и хроникам. В Древнерусском государстве Летописи могли называть не только точно датированные записи о происходившем, но и расположенные в хронологическом порядке описания деяний без разбивки на годовые статьи. Большинство Летописей, представляющих собой своды предшествующих текстов, помимо погодных записей, включают документы (международные договоры, частные и публичные акты), самостоятельные литературные произведения («повести», «слова», жития и другие агиографические материалы, сказания) или их фрагменты, а также записи текстов фольклорного происхождения. Каждую Летопись или летописный свод принято рассматривать как самостоятельное цельное литературное произведение, имеющее свой замысел, а также структуру и идейную направленность. Главное внимание в Летописях обычно уделяется правителям, т. к. от них, по средневековым представлениям, зависели изменения в историческом развитии, окружению правителей, церковным иерархам, войнам и конфликтам; в Летописях содержится немного сведений о широких слоях населения, развитии культуры, совсем нет непосредственных сведений об экономических отношениях. Составлялись Летописи обычно при дворах князей, церковных иерархов, в монастырях. Сохранилось свшеы 1000 списков Летописей, относящихся к XIII-XVIII векам, древнейшими являются пергаменные «Летописец вскоре патриарха Никифора» с ростовскими известиями (последняя четверть XIII века), Новгородская первая летопись старшего извода (редакции) (Синодальный список, 2-я половина XIII века, 2-я четверть XIV века), Лаврентьевская летопись (1377), а также написанная на бумаге Ипатьевская летопись (1420-е годы). Более ранние летописные своды реконструируются исследователями на основе анализа сохранившихся памятников. Летописные тексты классифицируются по видам, редакциям, изводам; получили условные названия (в зависимости от происхождения, принадлежности тем или иным лицам; по местам хранения) - Лаврентьевская, Ипатьевская, Никоновская, Ермолинская, Львовская, Типографская и др. Если несколько Летописей носят одинаковые названия, к ним добавляется условный номер (Новгородские 1-5-я, Софийские 1-я и 2-я, Псковские 1-3-я), причём нумерация связана не со временем их создания, а либо с последовательностью публикации, либо с другими обстоятельствами.
Схему древнейшего русского летописания, разделяемую в целом (с определёнными оговорками, дополнениями и изменениями) современными исследователями, предложил А.А. Шахматов. Согласно его точке зрения, начальным этапом русского летописания был Древнейший свод, составленный при митрополичьей кафедре в Киеве около 1039 года (по М.Д. Присёлкову - в 1037 году). В 1073 году он был продолжен и дополнен предположительно иеромонахом Киево-Печерского монастыря Никоном Великим; наряду с другими источниками, был использован игуменом Киево-Печерского монастыря Иоанном при составлении т. н. Начального свода около 1093-1095 годов (оригинальное заглавие - «Временьник, иже нарицаеться летописание Русьскых князь и земля Русьская…»). Текст Начального свода, дополненный выписками из византийский хроник и материалами киевского великокняжеского архива (русско-византийские договоры), лёг в основу «Повести временных лет». Согласно схеме Шахматова, её первоначальная редакция (не сохранилась) была создана монахом Киево-Печерского монастыря Нестором около 1113 года, перерабатывалась игуменом киевского Выдубицкого Михайловского монастыя Сильвестром в 1116 году (сохранилась в составе Лаврентьевской летописи) и неизвестным лицом, близким к новгородскому князю Мстиславу Владимировичу, в 1118 году (сохранилась в составе Ипатьевской летописи). В дальнейшем Начальный свод и «Повесть временных лет», как правило, использовались при изложении истории Древней Руси в региональном летописании. В последнее время возрождается появившаяся ещё в 1850-1860-х годах (М.И. Сухомлинов, И.И. Срезневский и др.) концепция о возникновении русского летописания в форме анналистических заметок и их последующей поэтапной нарративизации (В.Ю. Аристов, Т.В. Гимон, А.А. Гиппиус, А.П. Толочко). По этой концепции, русское летописание возникло в Киеве на рубеже X и XI веков и велось вплоть до создания «Повести временных лет» в виде коротких анналов, погодные записи которых, отличавшиеся краткостью, фактографичностью, отсутствием сложных нарративных конструкций, развивались в направлении повышения точности (появление точных дат) и увеличения объёма сведений, расширения тематики и обогащения нарративными вставками и дополнениями.
«Повесть временных лет» легла в основу киевского летописания, которое велось на протяжении XII - 1-й трети XIII веков. Важнейшим этапом его развития стал Киевский свод 1198 года (сохранился в составе Ипатьевской летописи), составленный в Выдубецком монастыре. По мнению Б.А. Рыбакова, ему предшествовали 3 других свода, составленные: в Киево-Печерском монастыре игуменом Поликарпом (охватывал события 1141-1171 годов); при дворе киевского князя Святослава Всеволодича (1179); при дворе белгородского и овручского князя Рюрика Ростиславича (1190). По мнению В.Т. Пашуто, киевское летописание продолжалось до 1238 года. Его отдельные фрагменты (например, описание Калкской битвы 1223 года) вошли в состав Галицко-Волынской летописи (XIII век; возможно, отдельные летописные записи велись в Галиче и Владимире-Волынском с середины XII века), которая в конце XIII века была соединена с Киевским сводом 1198 года. Оба памятника сохранились в составе Ипатьевской летописи.
Новгородское летописание возникло между 1039 и 1042 годами как сокращённая выборка или копия ранней киевской Летописи (возможно, Древнейшего свода), которая впоследствии несистематически продолжала пополняться до 1079 года. Около 1093 года создан Новгородский свод, который опирался на предшествующую новгородскую традицию и киевский Начальный свод (по мнению А.А. Гиппиуса, Т.В. Гимона). В середине - 2-й половине 1110-х годов составлен т. н. свод Всеволода, в котором Новгородский свод был пополнен выписками из киевского летописания и заметками о новгородских событиях конце XI - начале XII веков, записанными в основном по памяти. В дальнейшем погодные записи в Новгороде велись регулярно. Исследователями выделяются новгородский владычный свод, составленный Германом Воятой во 2-й половине 1160-х годов и продолженный им до 1188 года. Впоследствии владычное летописание велось практически без перерывов до 1430-х годов. По мнению Гиппиуса, Германом Воятой также создан летописный свод Юрьева монастыря, на основании которого около 1195 года в этом монастыре был составлен новый свод.
Важным этапом новгородского летописания стало создание Новгородской 1-й летописи, дошедшей до нас в 2 изводах (редакциях) - старшем и младшем (ряд списков с середины XV века). Следующий этап новгородского летописания отразился в 2 подборках Новгородской Карамзинской летописи, оканчивавшихся 1411 и 1428 годами и сохранившихся в единственном списке конца XV - начала XVI веков. Составитель этих подборок впервые уделил внимание не только местным новгородским, но и общерусским событиям. Данная тенденция получила своё развитие в Новгородской 4-й летописи старшей (изложение событий до 1437 года; списки 1470-х годов и 1-й четверти XVI века) и младшей (до 1447 года; списки с последней четверти XV века) редакций. Её особой переработкой является Новгородская 5-я летопись (изложение до 1446 года, список конца XV века), в которой заметна тенденция вернуться преимущественно к изложению местных новгородских событий. Летописание Новгородской республики за 1447-1469 годы сохранилось в наиболее полном виде в составе т. н. Летописи Авраамки (1-я часть до 1469 года создана в конце 1460-х - начале 1470-х годов; 2-я часть - в 1495 году); более краткие версии летописания 3-й четверти XV века - в некоторых списках Новгородской 4-й летописи, а также (до 1461 года) в Летописце епископа Павла (список 2-й половины XVI века). Несмотря на утрату Новгородской республикой независимости (1478), летописная работа в Новгороде продолжалась и в XVI веке. В 1539 году по повелению архиепископа Макария составлен летописный свод, известный под названием Новгородской летописи Дубровского (или Новгородской 4-й летописи по списку Дубровского) (изложение доведено до 1539 года; сохранилась в списке конце XVI - начале XVII веков). Ещё одна Летопись XVI века - Новгородская 2-я, доведённая до 1572 года, - по сути, незавершённая заготовка, в которой собраны выписки из различных Летописей без соблюдения хронологич. порядка.
На рубеже XVI и XVII веков составлена Новгородская Уваровская летопись (непрерывный текст до 1606 года, отдельные известия 1612, 1645 и 1646 годов), заключительная часть которой (с 1500 года) основана на несохранившихся новгородских источниках. Возобновление летописной работы в Новгороде (1670-1680-е годы) связано с деятельностью патриарха Иоакима. В это время созданы Новгородская 3-я летопись (пространная редакция в первоначальном виде относится ко времени между 1674 и 1676 годами, в окончательном виде - к 1682 году и, возможно, нескольким последующим годам; краткая редакция в полном виде составлена между 1682 и 1690 годами, в кратком - между 1690 и 1695 годами), а также крупнейшая как по объёму, так и по обилию и разнообразию использованных источников Новгородская Забелинская летопись (изложение доведено до 1679 года; составлена между 1680 и 1681 годами). Последним значительным памятником новгородского летописания стала Новгородская Погодинская летопись (составлена в 1680-1690-х годах), доведённая до конца XVII века, а в некоторых рукописях продолженная до конца XVIII и даже начала XIX веков. Особенностью новгородских Летописей конца XVII века является появление в них систематических ссылок на источники и даже отдельных элементов критики источника.
Переяславское летописание возникло в 1-й четверти XII века в городе Переяславль (Русский), первоначально как епископский летописец (до 1175 года), на смену которому пришёл княжеский летописец, ведшийся как минимум до 1228 года.
На основе анализа сохранившихся Летописей выделяется и домонгольское черниговское летописание, представляющее собой летописец князя Святослава Ольговича, возникший в 1140-х годах и продолженный при его сыновьях - Олеге Святославиче (умер в 1180 году) и Игоре Святославиче (умер в 1201 году).
В Ростово-Суздальской земле летописные записи прослеживаются с середины XII века, систематические летописные записи в Северо-Восточной Руси стали вестись с конца 1150-х годов во Владимире. В 1177 году при Успенском соборе составлен первый владимирский летописный свод. В последующих великокняжеских сводах (1193, 1212 и 1228 годы) местные известия также сочетались со сведениями из летописных сводов Переяславля (Русского). К памятникам владимирского летописания XIII века относится Радзивилловская летопись, сохранившаяся в 2 списках XV века. (Радзивилловский список проиллюстрирован более чем 600 миниатюрами). В XIII-XV веках постоянная летописная работа велась и в Ростове, фрагменты ростовского летописания сохранились в составе общерусских сводов XV-XVI веков.
К XIII веку относится начало псковского летописания, что было связано со стремлением псковичей приобрести независимость от Новгородской республики. С начала XIV века летописание велось при Троицком соборе, руководили им посадники. Протограф дошедших до нас псковских Летописей создан в 1450-х или начале 1460-х годов в результате соединения широкого круга источников (псковских летописных записей, хронографически материалов, смоленско-литовского источника и др.). Согласно А.Н. Насонову, в результате его дополнения возникли своды 1464, 1469, 1481 и конца 1480-х годов. Древнейшая сохранившаяся псковская Летопись - Псковская 2-я летопись (изложение доведено до 1486 года), представленная единственным Синодальным списком (середина 1480-х годов), являвшимся, по мнению Насонова, копией её протографа, а по мнению Б.М. Клосса, - её подлинником. На основе свода 1481 года возникли 2 направления в развитии псковского летописания, сохранившегося и после присоединения Псковской республики к Русскому государству (1510). Первое из них представлено сводом 1547 года (Псковская 1-я летопись), составитель которого сочувствует московским государям, но обличает их наместников; второе - сводом игумена Псково-Печерского монастыря. Корнилия 1567 года (Псковская 3-я летопись), отражающим настроения боярства, оппозиционного Москве.
По мнению А.Н. Насонова, с конца XIII века и до присоединения Тверского великого княжества к Русскому государству (1485) непрерывно велось тверское летописание. Однако тверской летописный материал сохранился лишь в виде отдельных кусков и отрывков, т. к. был поглощён московским летописанием, а частично, возможно, намеренно уничтожен московскими книжниками. Тверской материал содержался в великокняжеском своде 1305 года, ставшем основой Лаврентьевской летописи. Исследователями выделяются тверские своды 1327, 1409 годов и др. Тверские источники использовались при составлении Рогожского летописца 1-й половины XV века (список середины XV века). Сохранилась Тверская летопись (Тверской сборник), содержащая фрагменты тверского летописания конца XIII - конца XV веков (списки XVII века).
В связи с возвышением Московского великого княжества московское летописание, первоначально (в XIV веке) существовавшее в виде кратких записей митрополичьего двора и семейной хроники московских Даниловичей, восприняло и развило общерусскую летописную традицию. В силу политического положения Москвы здесь развивалось как княжеское, так и митрополичье летописание. Первым московским великокняжеским сводом стал «Летописец великий русский» (1389). Следующим значительным памятником летописания в Москве стала общерусская по содержанию Троицкая летопись (изложение до 1408 года), составленная, по мнению В.А. Кучкина, после 1422 года. Один из крупнейших летописных памятников 2-й половины XV века - Московский великокняжеский свод 1479 года, идейной основой которого стало обоснование наследственного права великих князей московских на Новгород. Его более поздняя редакция - Московский великокняжеский свод конца XV века. Важным памятником московского летописания конца XV века является Симеоновская летопись (список XVI века).
Обширный круг источников (порой уникальных) привлечён митрополитом Даниилом при создании в конце 1520-х годов Никоновской летописи - крупнейшего памятника русского летописания XVI века, впоследствии получившего название по одному из поздних списков, принадлежавшему патриарху Никону. История освещалась Даниилом преимущественно с церковной точки зрения, а защита имущественных интересов Церкви выдвигалась на первый план. В начале 1560-х годов летописная традиция московской митрополичьей кафедры продолжена в «Степенной книге», составленной под наблюдением митрополита Афанасия и проповедовавшей «симфонию» церковных и светских властей.
Московское летописание велось непрерывно до конца 1560-х годов, наиболее крупные памятники - основанная на Московском великокняжеском своде конца XV века. Воскресенская летопись (1-я редакция начата в 1533 году, последняя, 3-я, редакция создана между 1542 и 1544) и «Летописец начала царства» (в первоначальной редакции излагавший события 1533-1552 годов и затем продолжавшийся до 1556 и 1560 годов). Во 2-й половине XVI века создан Лицевой свод - наиболее полная энциклопедия исторических знаний средневековой Руси.
Важнейшей Летописью 1-й трети XVII века стал Новый летописец, охватывающий период с конца царствования Ивана IV Васильевича Грозного до 1630 года. Вероятно, он составлен в окружении патриарха Филарета и основывался на многочисленных и разнообразных источниках, включая официальные грамоты и документы периода Смутного времени, различные Летописи и др. Он оказал значительное влияние на последующее развитие русского летописания, позднее созданы его многочисленные продолжения и переработки.
Между 1652 и 1658 годами в московском Чудовом монастыре создан патриарший летописный свод 1652 года, основой которого послужили значительно сокращённые тексты Воскресенской и Никоновской летописей, а также источник, близкий к Новому летописцу; составителями введён в летописный текст ряд повестей и сказаний. Продолжением работы летописцев Чудова монастыря стал патриарший летописный свод 1670-х годов, а затем патриарший летописный свод 1680-х годов (между 1680 и 1688 годами; известен в 2 редакциях 1690-х годов). Свод 1680-х годов стал одним из важнейших летописных памятников XVII века, созданных накануне отмирания общерусского летописания; для его составителя характерно стремление на широком историческом материале обосновать концепцию «избранности» Русского государства и его самодержцев среди всех народов и государств мира. Автор свода отразил патриотическую, «государственную,» точку зрения на отечественную историю.
В XV-XVI веках получили широкое распространение краткие летописцы, составлявшиеся в монастырях: Кирилло-Белозерском, Иосифо-Волоколамском, Троице-Сергиевом, Соловецком, Спасо-Ярославском. Развивалось провинц. летописание в Вологде, Великом Устюге и некоторых других городах. Значительным своеобразием отличаются летописи белорусско-литовские, созданные на территории Великого княжества Литовского в XIV-XVI веках и посвящённые его истории. В начале XVI века появился новый тип исторического повествования, который представлен в Русском хронографе (т. н. редакции 1512 года) (смотри в статье Хронографы). В XVII-XVIII веках летописная форма изложения устойчиво сохранялась только в провинциальном летописании, а к концу XVIII века прекратила своё существование.
В середины XIX века началось издание Летописей в серии «Полное собрание русских летописей» (ПСРЛ).
Летописи являются важнейшим источником по русской истории IX-XVI веков, содержат ценный материал по истории XVII-XVIII веков. В Летописях отражена богатая синонимика, содержится военная, церковная и административная терминология, ономастическая и топонимическая лексика (множество личных имён, прозвищ, географических наименований, названий церквей, монастырей, именования людей по месту их жительства), фразеология, употребляются заимствованные слова и кальки с греческого языка. При сопоставлении лексики «Повести временных лет» и поздних Летописей можно проследить жизнь некоторых терминов, в частности военных, вплоть до их отмирания и замены новыми.
Языку Летописей свойственны как разнообразие и пестрота, так и некоторое единство, обусловленное работой редакторов. Язык Летописей не представляет собой однородную систему. В нём, кроме двух стилистических типов древне-русского литературного языка - книжного (смотри Церковнославянский язык) и народно-разговорного, - нашли отражение диалистического отличия. Отдельные языковые черты, например в фонетике и лексике, указывают на их источник разной региональной локализации; грамматические и синтаксические явления локализовать труднее.