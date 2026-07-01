СИБИРЦЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Русский геолог, почвовед.

Семья. Образование

Родился в Архангельске. Его отец, Михаил Иванович, был семинарским учителем естествознания. Братья Николая Иустин и Евгений также занимались наукой, Иустин - историком и палеографом, Евгений - ботаником и почвоведом. Другие два брата, Константин и Александр, служили преподавателями.

В 1878 году Николай выпустился из духовной семинарии родного города, затем став студентом физмата Санкт-Петербургского университета. Одним из его научных руководителей был В.В. Докучаев. В 1882 году по окончании курса был оставлен для подготовки к профессорскому званию. Уже после окончания университета активно участвовал в экспедиции, организованной В.В. Докучаевым.

Научная карьера

Сибирцев совмещал деятельность ученого и педагога. В 1880-е годы он создал естественно-исторический музей в Нижнем Новгороде. Руководя музеем, занимался исследованием нижегородских почв, участвовал в очередной докучаевской экспедиции, посвященной водному и лесному хозяйству в российской степи.

В 1882 году был основан Геологический комитет - первое государственное учреждение в России такого профиля, созданное для изучения недр. В период с 1887 по 1890 годы Сибирцев был его сотрудником.

Результаты экспедиций и многолетних исследований воплотились в ряде научных работ Сибирцева. В 1895 году вышла монография «Об основаниях генетической классификации почв». Стоит упомянуть и его методологический труд – «Программа исследования почв».

Классификация почв, предложенная Сибирцевым в статье «Почвы», опубликованной в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона, легла в основу современных трудов на эту тему. Ученый разделял почвы на три группы - зональные, интразональные и неполные. Его нововведение заключалось в выделении подтипов почв (например, тучные, обыкновенные и темно-шоколадные черноземные). В 1898 году опубликовал «Схематическую почвенную карту Европейской России». Это была первая карта, построенная на основе генетического почвоведения.

Преподавание

Преподавательская деятельность Сибирцева также развивалась. В 1892 году директором Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства стал Докучаев. Спустя два года он создал первую в России кафедру почвоведения, на должность заведующего пригласив своего ученика. Эта кафедра под руководством профессора Сибирцева воспитала многих известных в будущем геологов (Панков, Тумин, Прохоров, Гордеев и др.) Первым университетским учебником по почвоведению стал курс лекций Николая Сибирцева, изданный в 1899 году.

Ученый был болен чахоткой. Лечился кумысом в Уфимской губернии. Там он и скончался в 1900 году.