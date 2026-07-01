СИБИРЬ

Сибирь (Азиатская Россия, Сев. Азия) — этносоциальный, историко-культурный и экономико-географический регион России, занимающий вместе с Дальним Востоком территорию свыше 10 млн кв. км от Урала до Тихого океана, от границ Казахстана, Монголии и Китая до Северного Ледовитого океана. Топоним «Сибирь» связывают с самоназванием одной из этнических групп — «сапыр», обитавших в конце I тысячелетия в лесостепном Прииртышье. С. заселялась с раннего палеолита, около 300 тыс. лет назад. В неолите появляются новые техники изготовления каменных и костяных орудий, приемы обработки сырья. Первые металлические изделия появляются в южных районах С. во 2-й половине III тысячелетия до н. э., в степи и лесостепи начинается переход к скотоводству и земледелию. Железный век в С. начинается в IX–VII вв. до н. э. В XIV в. южные районы С. вошли в состав Золотой Орды и возникших на ее территории сибирских ханств. В XIV–XVI вв. в С. проживало 200–250 тыс. человек разных языковых групп.

Иван III и Василий III рассматривали «сибирскую землю» как свое­образный буфер между Русским государством и Сибирским ханством. После разгрома Ермаком хана Кучума (1582) и в 1-й половине XVII в. русские землепроходцы по речным системам прошли до Тихого океана. Первыми поселенцами фронтирной зоны стали казаки, стрельцы, пушкари, затем ссыльные и казацкая старшина с Дона и Украины, «прибранные новоявленно» (ранее не служившие крестьяне и горожане), «литва» (белорусы, поляки, немцы, украинцы, литовцы), подданные Речи Посполитой , попавшие в плен или перешедшие на русскую службу.

Для снабжения служилого люда хлебом и фуражом, организации пушного промысла правительство отправляло в С. пашенных крестьян. Более 400 лет организованные миграции были главным фактором хозяйственного освоения С.

С выходом русских в лесостепь началась длительная борьба за территорию и народы, проживавшие на ней. Нерчинский договор 1689 установил границу России с Китаем по впадающей с севера в Шилку р. Горбица. Разгром Китаем Джунгарского ханства в 1756–1759 привел к непосредственному геополитическому соприкосновению Цинской и Российской империй. В 1860-е — начале 1880-х завершилось русско-китайское размежевание в Верхнем Прииртышье и Центральной Азии, в 1914 объявлен протекторат над Урянхайским краем (Тувой).

Территория сибирской окраины Московского царства быстро росла, а ее управление усложнялось. Поначалу местные остроги подчинялись Посольскому приказу, затем приказу Казанского дворца, временно — приказу «у Сибирских дел». 19 февраля 1637 создан Сибирский приказ. К середине XVII в. складывается представление о С. как об отдельном и специфическом регионе. В Зауралье распространяется основная единица административно-территориального деления Московского царства — уезд. По мере заселения создавались более крупные единицы — разряды: Тобольский, Томский, Ленский, Енисейский. Образованная в 1722 Сибирская губерния была разделена на провинции в 1724: Тобольскую, Енисейскую и Иркутскую. По предложению М. М. Сперанского Александр I в 1822 утвердил пакет из 10 законов («Сибирское учреждение»), разделив Азиатскую Россию на два генерал-губернаторства: Зап.-Сибирское с центром в Тобольске (с 1839 в Омске; Тобольская, Томская губернии и Омская область) и Вост.-Сибирское с центром в Иркутске (Иркутская, Енисейская губернии, Охотское и Камчатское приморские управления и Троицкосавское пограничное управление). Губернии делились на заменившие уезды округа, которые включали волости и инородческие управы. Внутренняя политика 2-й половины XIX в. была направлена на ликвидацию особого статуса территории. В 1882 упразднено Зап.-Сибирское генерал-губернаторство, Омск стал центром Степного генерал-губернаторства. В 1887 Вост.-Сибирское генерал-губернаторство переименовано в Иркутское. В советский период, пройдя через стадию преобразований и разукрупнения краевых структур (Сибирский, Зап.-Сибирский, Вост.-Сибирский края), национально-территориальных образований, округов, районов, сельсоветов в 1943–1956, административная структура стабилизировалась. В начале 1990-х территориально-административные образования С. получили статус субъектов Российской Федерации, в 2000 объединенных в Сибирский федеральный округ.

В период социальных катаклизмов 1917–1922 в С. возник ряд антибольшевистских государственных образований: Зап.-Сибирский комиссариат, Временное Сибирское правительство, «Деловой кабинет генерала Д. Л. Хорвата», Временное Всероссийское правительство во главе с Верховным Правителем России адмиралом А. В. Колчаком. В 1920–1922 в Забайкалье и на Дальнем Востоке под руководством коммунистов существовала Дальневосточная Республика как буферное государственное образование. Во время Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 С. — важная составляющая военно-промышленного потенциала СССР. За годы вой­ны из С. призвали в армию 2614 тыс. человек, более 50 дивизий и бригад внесли существенный вклад в Победу, 1232 сибиряков стали Героями Советского Союза, шестеро — дважды Героями, а А. И. Покрышкин — трижды Героем.

Экономика С. развивалась в рамках реализации семи крупнейших хозяйственных проектов: пушнина (XVII–XVIII вв.), драгоценные и цветные металлы (XVIII–XXI вв.), Транссибирская железнодорожная магистраль , Северный морской путь , Ангаро-Енисейский, Зап.-Сибирский нефтегазовый комплексы, Байкало-Амурская магистраль в ХХ в. До конца 1920-х сельское хозяйство производило 75 % совокупной продукции региона. В 1930–1940-е Кузбасс стал частью второй угольно-металлургической базы СССР. Накануне и в начале Великой Отечественной вой­ны началось строительство заводов-дублеров. В 1941–1945 доля машиностроения и металлообработки превысила 50 % объема промышленного производства в регионе. Экономическое развитие С. после вой­ны определяли военно-промышленный комплекс, добыча и первичная переработка сырья, экологически вредные производства. В 1950–1960-е началось решение Ангаро-Енисейской проблемы, сопровождавшейся строительством ГЭС, заводов по выплавке алюминия, предприятий по переработке леса. Во 2-й половине 1960-х — 1980-е создается Зап.-Сибирский нефтегазодобывающий комплекс. Аграрная сфера С. в 1930–1980-е развивалась в рамках колхозно-совхозной системы, затем за счет постепенного увеличения государственных инвестиций. В постсоветский период происходит обвальное падение промышленного и сельскохозяйственного производства. Около 2/3 валового продукта промышленности дают три отрасли: топливная, электроэнергетика и цветная металлургия.

В 1897 грамотных в С. насчитывалось 557 тыс. человек (9,6 %), с образованием выше начального — около 49 тыс. (0,8 %). Накануне 1917 в С. действовало три томских вуза, а научный потенциал был представлен отделами Русского географического общества и Общества изучения Сибири и улучшения ее быта. К концу 1930-х обеспечивается всеобщее начальное обучение, к концу 1950-х достигнута всеобщая грамотность населения, в 1970-е осуществлен переход к всеобщему полному среднему образованию. К концу 1960-х в регионе функционировало 69 вузов. В довоенный период появились первые научно-исследовательские учреждения прикладного характера. С конца 1950-х в Новосибирске открываются отделения Академии наук СССР, Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина, Академии медицинских наук СССР.

Политика по отношению к коренным обитателям региона менялась от сохранения и адаптации местных национальных и культурных устоев до ассимиляции и аккультурации аборигенов, унификации социальных и культурных стандартов, что сопровождалось форсированной христианизацией, русификацией образования, насаждением общеимперских административных канонов. Русский язык и культура, православие использовались как инструмент гомогенизации территории в составе империи, что стимулировалось переселением русских в Азиатскую Россию. Совокупность экономических, этносоциальных и политических факторов заставляла власть постоянно вносить коррективы в управление развитием С. С 1920 национальная политика сочетала элементы национально-культурной и культурно-национальной автономии. Для этнических эксклавов создавались национальные сельсоветы и районы, где открывались школы с преподаванием на национальном языке, для них издавали учебники, художественную литературу, готовили педагогические кадры, выпускали общесибирские газеты, осуществлялось вещание на радио. В ходе массовой коллективизации выстроенную систему разрушили. Аборигенные этносы С. в 1920–1930-е получили разные уровни территориальной автономии в зависимости от их численности. С середины 1950-х началась «ползучая» аккультурация аборигенов с целью их русификации: преподавание в школах, делопроизводство на русском языке. С наступлением перестройки сформированные в советское время национальные элиты начинают выступать за руководящую роль титульного этноса во властных структурах автономий, охрану окружающей среды, возрождение национального самосознания. В 2000-е национально-государственное строительство выразилось в суверенизации национально-территориальных образований (приобретение статуса субъекта РФ) и в укрупнении субъектов федерации за счет национальных округов.

Лит. : Молочаев И. П. Боевой путь сибирских дивизий в Великой Отечественной вой­не 1941–1945 гг. Новосибирск, 2000; Резун Д. Я., Шиловский М. В. Сибирь, конец XVI — начало XX века: фронтир в контексте этносоциальных и этнокультурных процессов. Новосибирск, 2005; Власть в Сибири: начало XVI–XX в.: межархивный справочник. 2-е изд. Новосибирск, 2006; Историческая энциклопедия Сибири. Т. 1–3. Новосибирск, 2009; Шиловский Д. М., Шиловский М. В. Административно-территориальное устройство и управленческий аппарат Азиатской России (конец XVI — начало XXI в.). Новосибирск, 2018; История Сибири. В 4 т. Т. 1: Каменный и бронзовый век. Т. 2: Железный век и Средневековье. Новосибирск, 2019–2022. М. В. Шиловский .