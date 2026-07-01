СИБАЙСКИЙ МУЗЕЙ

Сибайский историко-краеведческий музей открылся 24 марта 1959 года как «Городской школьный музей» в кабинете ГК ВЛКСМ города Сибай.

В 1991 году Сибайский историко-краеведческий музей вошел в государственную музейную сеть Башкортостана на правах филиала Национального музея РБ (директор М.Ф. Музипов).

В 1993 году было выделено новое помещение для музея площадью 1172,7 квадратных метров по проспекту Горняков, дом 45.

В это же время городской музей пополняется экспонатами музея Башкирского медно-серного комбината. В 1998 году состоялось торжественное открытие экспозиционных площадей. 10 октября 2000 года состоялась торжественная презентация нового музея.

Фонды музея насчитывают 7 342 единиц хранения в 6-ти экспозиционных залах:

- Зал «Растительный и животный мир Зауралья»; - Зал «Археологии и этнографии»; - Зал «Довоенной истории»; - Зал «Боевой славы»; - Зал «Башкирского медно-серного комбината»; - «Информационный зал».

Иллюстрации:

Сибайский историко-краеведческий музей.