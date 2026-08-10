СИАНЬ

Сиáнь — административный центр провинции Шэньси, расположенный в центральной части Китайской Народной Республики. Численность населения — более 12,9 млн человек (2020), в том числе городское — около 9,3 млн человек. Включает 9 городских районов и 4 уезда. Вместе с городами Сяньян, Вэйнань и рядом других входит в агломерацию Большой Сиань.

Древнейшие находки на территории С. относятся к эпохе палеолита (Гунванлин в уезде Ланьтянь, где найден ланьтяньский человек). В районе современного С. на протяжении XI в. до н. э. — X в. н. э. возникало несколько важных административно-политических центров. Столица Западной Чжоу (ок. 1027 — 771 до н. э.) находилась в г. Хао (в 10 км к юго-западу от центра современного С.). Главный центр государства Цинь — Сяньян (с середины IV в. до н. э.) располагался в 20 км к северо-западу от центра современного С. и в 221 до н. э., после объединения Китая Цинь Шихуанди , являлся столицей империи. Найдены остатки многочисленных дворцов и мавзолей Цинь Шихуанди со знаменитой «терракотовой армией» (8 тыс. фигур солдат, лошадей и колесниц).

В 206 до н. э. столица Цинь была разрушена Сян Юем , а в 202 до н. э. в 10 км к северо-западу от центра современного С. Лю Бан ( Гао-цзу ) повелел возвести столицу новой империи Хань — г. Чанъань. Около 200 до н. э. был построен частично раскопанный дворцовый комплекс Вэйянгун. Чанъань превратилась в один из крупнейших городов мира, где жило около 500 тыс. человек. В ее окрестностях находились Ханьские императорские мавзолеи. После того, как город серьезно пострадал в 23–24 н. э., в ходе борьбы за свержение Ван Мана и восстановление империи Хань, столица была перенесена в Лоян . В 311–316 Чанъань ненадолго стала столицей империи Цзинь, а затем на протяжении периода раздробленности в IV–VI вв. последовательно была столицей государств Раннего Чжао (в 318–329), Раннего (351–394) и Позднего (394–417) Цинь, Западной Вэй (535–557) и Северного Чжоу (555–581).

В 582 в центре современного С. первым императором Вэнь-ди была основана столица империи Суй (581–618) Дасинчэн («Город великого процветания»), сохранявшая свою роль при империи Тан (618–907), когда была переименована в Чанъань («Длительное спокойствие»).

В VII–VIII вв. она являлась крупнейшим городом мира с населением около 1 млн человек. Представляла собой классический образец китайского градостроительства той эпохи, где впервые было проведено деление на Внешний, Императорский и Дворцовый город. При императоре Тайцзуне (627–649) была возведена резиденция танских императоров — дворец Дамингун. Чанъань окружали мощные внешние стены (высотой около 5,3 м, толщиной до 20 м), она делилась на кварталы, также обнесенные стенами с воротами, запиравшимися на ночь. Продовольствие подвозилось по системе каналов. Внутри города находились два рынка и обширные производственные зоны.

Являлась одним из главных центров распространения буддизма, в городе существовало множество храмов. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены Даянта («Большая пагода диких гусей», 652), часть храмового комплекса Дацыэнь («Великого милосердия»), для хранения сутр из собрания Сюань Цзана , и Сяоянта («Малая пагода диких гусей»; 707–709); часть комплекса Цзяньфу («Постоянного счастья»), для хранения буддийских рукописей, привезенных из Индии И Цзином (635–713); монастырь Синцзяосы (669, с пятиэтажной пагодой, где хранятся мощи Сюань Цзана). В окрестностях города располагались Танские императорские мавзолеи.

Чанъань была сильно разрушена в ходе Крестьянской вой­ны в Китае 874–901 , и в 904 столицу перенесли в Лоян. В эпоху Мин — важный провинциальный центр, в 1369 получил современное название («Западное спокойствие»), в 1370 его окружила новая мощная стена. Во время Ихэтуаньского восстания 1899–1901 здесь находился императорский двор. В 1928–1930 назывался Сицзин («Западная столица»). С конца 1935 служил одной из главных баз вой­ск Гоминьдана в борьбе против сил Коммунистической партии Китая .

Современный С. — важный промышленный, научный, культурный, образовательный центр. Основу экономики составляют машиностроение, черная и цветная металлургия, нефтеперерабатывающая, химическая, легкая и пищевкусовая промышленность. Является одним из главных центров авиаракетно-космической промышленности. Созданы несколько зон развития высоких технологий.

Лит. : Крюков М. В., Малявин В. В., Сафронов М. В. Китайский этнос на пороге средних веков. М., 1979; Сэ Кэкэ. История семи древних столиц Китая / Пер. с кит. А. С. Жмак. М., 2020. А. А. Майзлиш .