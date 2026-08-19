СИ ЦЗИНЬПИН

Си Цзиньпи́н (род. 15.06.1953, уезд Фупин пров. Шэньси) — китайский государственный и политический деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Китая (КПК) и председатель Военного совета Центрального комитета (ЦК) КПК с 2012, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013.

Родился в семье одного из сподвижников Мао Цзэдуна Си Чжунсюня (1913–2002), заместителя председателя Госсовета КНР (1959–1962), арестованного в 1962 за критику провала политики «большого скачка», а после реабилитации в 1978 вместе со «вторым поколением» китайских руководителей внедрявшего экономические преобразования Дэн Сяопина. Во время «культурной революции» в Китае в 1969 С. Ц. был выслан на «трудовое перевоспитание» в деревню в уезд Яньчуань провинции Шэньси, где в 1974 вступил в КПК и стал секретарем парторганизации бригады Лянцзяхэ сельхозкоммуны Вэньаньи.

В 1979 окончил химико-технологический факультет университета «Цинхуа» (Пекин), позднее в 1998–2002 учился в аспирантуре по специальности «Марксистская теория и идейно-политическое воспитание», получил степень доктора юридических наук. В 1979–1982 начал карьеру в секретариате канцелярии Госсовета КНР и канцелярии Центрального военного совета КНР. В 1982 попросил о переводе на работу в провинцию и в последующие годы занимал ряд партийных должностей (в том числе в вооруженных силах) в провинциях Хэбэй (1982–1985) и Фуцзянь (1985–2002), постепенно продвигаясь по партийной лестнице и успешно внедряя экономические преобразования. В 1985–1988 — вице-мэр г. Сямэнь провинции Фуцзянь — одной из специальных экономических зон, где осуществлялось «китайское экономическое чудо». В 1999–2000 занял пост исполняющего обязанности, а в 2000–2002 — главы администрации провинции Фуцзянь, в 2002–2003 — и. о. председателя правительства провинции Чжэцзян — одного из наиболее экономически развитых районов КНР, одновременно занимал ряд партийных должностей. В 2003–2007 являлся секретарем Комитета КПК, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Чжэцзян и первым секретарем Комитета КПК военного округа провинции Чжэцзян.

В 2007 успешно проявил себя на посту секретаря Комитета КПК г. Шанхая, что способствовало его включению в состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и Секретариата ЦК КПК (2007–2012). Одновременно являлся директором Высшей партийной школы при ЦК КПК. В 2008 назначен на пост заместителя председателя КНР, с этого момента рассматривался как наиболее вероятный преемник Ху Цзиньтао . В 2010–2012 также занимал посты заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) КПК и ЦВС Китая.

15 ноября 2012 был избран генеральным секретарем КПК и членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, а также председателем Военного совета ЦК КПК. 14 марта 2013 — председателем КНР и председателем ЦВС Китая. В 2013 выдвинул ключевой проект внешнеэкономического развития КНР «Один пояс — один путь», направленный на соединение Азии с Африкой и Европой через наземные (концепция «Экономический пояс Шелкового пути») и морские (концепция «Морской Шелковый путь XXI в.») пути для стимулирования региональной интеграции, торговли и экономического роста. Были значительно увеличены инвестиции в экономику целого ряда азиатских и африканских стран. Во внешней политике, в числе прочего, последовательно выступает за расширение отношений с Россией. В 2015 принял 10-летний план модернизации промышленности, преодоления разрыва с достижениями западных стран в высокотехнологичных областях и уменьшение зависимости Китая от импортных инновационных технологий — «Сделано в Китае 2025».

25 октября 2017 переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК, сохранив и пост главы Военного совета КПК. 17 марта 2018 переизбран председателем КНР и председателем ЦВС КНР. В ноябре 2021 резолюция пленума ЦК КПК закрепила лидерскую позицию С. Ц. и его идей о развитии Китая «в новую эпоху». 23 октября 2022 переизбран генеральным секретарем ЦК КПК и утвержден на должность председателя Военного совета ЦК КПК на третьи сроки. 10 марта 2023 переизбран Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) на должность председателя КНР на третий 5-летний срок.

Лит. : Истории из уст Си Цзиньпина / Пер. с кит. М., 2019; Рыбас С. Ю. Си Цзиньпин: судьба и мир. М., 2019; Чжоу Синьминь . Руководство Си Цзиньпина и будущее Китая / Пер. с кит. М., 2019; Исторический взгляд Си Цзиньпина на государственное управление в новую эпоху / Отв. ред. Бу Сяньцюнь. М., 2022. С. Н. Губина .