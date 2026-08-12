ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХОД А.В. СУВОРОВА

Предпосылки и ход военного похода

— поход русско-австрийских войск в Швейцарию под командованием генерал-фельдмаршала А.В. Суворова, входящих во вторую антифранцузскую коалицию. К этому времени благодаря удачным действиям русских войск и флота территория Италии была практически полностью освобождена от французов. Австрия и Великобритания, посчитав, что дух противника сломлен, решила перебросить основные силы австрийцев в Бельгию для поддержки русско-английской экспедиции. Российский император Павел I согласился с союзниками при условии полного освобождения Швейцарии. Однако австрийцы решили по-своему, 29 августа началась переброска войск, и только по личному распоряжению эрцгерцога Карла австрийский отряд под командованием фон Готце (22 тысячи человек) остался для поддержки русского корпуса во главе с генерал-лейтенантом Римским-Корсаковым. В это время русские войска осаждали крепость Тортон, лишь 10 сентября 1799 г. гарнизон крепости под командованием Моро окончательно капитулировал, и А.В. Суворов отдал приказ о выдвижении войск на помощь корпусу Римского-Корсакова. За пять дней они достигли Таверны, но из-за задержек со снабжением, дальнейшее продвижение русских сил вместе с австрийским отрядом в 4,5 тысяч человек возобновилось лишь 21 сентября. А.В. Суворов, понимая, что надо спешить на помощь русскому корпусу, оставшемуся против основных сил французов под командованием Массены, принял решение изменить маршрут и двигаться самым коротким маршрутом через горный перевал Сен-Готард, где находились войска генерала Лекурба. Местность была крайне удобна для оборонявшихся, несмотря на это благодаря смелости, проявленной отрядом Багратиона , русским удалось опрокинуть противника. Французам удалось отойти и занять узкий Урзенский туннель, установив орудия, стрелявшие прямой наводкой по наступавшим русским. Полковнику Трубникову удалось вывести небольшой отряд в тыл артиллерийского расчета и стремительным ударом уничтожить врага. Французы продолжили отступление и взорвали т.н. Чертов мост, но благодаря смекалке и смелости, русские, несмотря на ураганный огонь, смогли построить мост из разобранного сарая. К этому времени в тылу врага показался отряд полковника Трубникова, а во фланг ударили егеря майора Тревогина, и совместными усилиями выбили французов с позиций. В лобовую атаку отряд повел князь Мещерский, получивший смертельное ранение. Эта победа продемонстрировала смелость и мужество русского солдата в самых непростых обстоятельствах. Дальнейшее продвижение отряда А.В. Суворова было невозможно, из-за отсутствия лодок для переправы по Люцернскому озеру, которые должны были предоставить австрийцы. В столь непростой ситуации Александр Васильевич принимает решение продолжить переход через Росштокский хребет. Тропой пользовались местные крестьяне для перегонки скота в летнее время. Лекурб посчитал, что переход через перевал Кинциг невозможен в принципе, поэтому сосредоточил свои силы в другом месте, и не смог помешать решительным и смелым действиям русских войск. Во время перехода, А.В. Суворов получил известие о разгроме корпуса Римского-Корсакова в Цюрихской битве. Русские силы оказались в окружении превосходящих сил противника. 29 сентября 1799 г. во время военного совета было принято решение пробиваться через Клентальскую долину к Гларусу. Уже на следующий день, австрийская бригада Ауфенберга потерпела поражение от французов, и только авангард русских сил под командованием Багратиона смог помешать дальнейшему успеху противника. 1 октября основные силы русских достигли Гларуса. Параллельно с боями в аванграде, в тылу русской армии произошло сражение в Мутенской долине между арьергардом А. Розенберга и войсками Массены. В ходе внезапной контратаки русских во главе с М. Милорадовичем французы были опрокинуты. Лишь чудом командующий французскими силами А. Массена избежал плена, сбежав с поля боя. Русские войска достигли Гларуса, где 4 октября было принято решение об отступление в Иланц и оставления Швейцарии, ввиду отсутствия военной помощи со стороны австрийцев. Им предстоял непростой переход через перевал Рингенкопф (Паникс). Во время последнего похода погибло около 200 солдат и офицеров, орудия и раненые были оставлены. Во время сильнейшей снежной бури, проводники оставили армию, которые продолжали упорно идти вперед, несмотря ни на что. Вечером 7 октября войска достигли Иланца, а на следующий день добрались до городка Кур, где впервые за время перехода получили теплую пищу. Благодаря этому смелому и решительному маневру, Суворову удалось спасти армию. 14 октября 1799 г. полководец написал Павлу I о результатах Швейцарского похода. 22 октября Павел I сообщил в ответном послании о разрыве союза с Австрией и приказал возвращаться войскам на родину. В марте 1800 г. отряд вернулся в Россию. За Швейцарский поход Суворов 8 ноября был возведён в звание генералиссимуса. В мае 1801 г. на Марсовом поле в Санкт-Петербурге ему открыли прижизненный памятник.