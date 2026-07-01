ШВЕЙЦАРСКАЯ ГВАРДИЯ

Небольшое воинское подразделение при папском дворе, ответственное за безопасность папы.

Появление Швейцарской гвардии в Риме можно отнести к концу XV в., когда папа Сикст IV (1471–1484 гг.) вступил в альянс со Швейцарской конфедерацией. Союз был продлен при Иннокентии VIII (1484–1492 гг.), боровшемся с Миланским герцогством .

В 1503 г. папа Юлий II решил создать в Риме постоянный отряд из 200 швейцарцев, которые хорошо себя зарекомендовали в военных действиях, в которых Юлий II участвовал до того, как стал папой.

22 января 1506 г. швейцарцы вошли в Рим, и эта дата считается официальным началом истории Швейцарской гвардии. Количество гвардейцев менялось со временем. Лишь однажды гвардии было суждено участвовать в бою.

6 мая 1527 г. во время штурма Рима войсками Карла V три четверти гвардейцев погибли, прикрывая бегство папы Климента VII о оставшимися солдатами.

С XVI в. швейцарская гвардия выполняла рад церемониальных функций вместе с другими папскими подразделениями. В XX в. все папские отряды, кроме швейцарской гвардии, были упразднены.

Иллюстрации:

Швейцарская гвардия в наше время.

Автор статьи: Г. А. Шмидт