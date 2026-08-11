ШВЕРНИК НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Из семьи рабочего. Окончил ремесленное училище, с 1903 г. работал на предприятиях Санкт-Петербурга. Был очевидцем «Кровавого воскресения». Член РСДРП с 1905 г. В 1910-1911 гг. член правления Союза металлистов (Петербург). В 1913 г. покинул Петербург, работал в Туле, Самаре, Саратове. Женился на работнице М. Улазовской. Дочь Людмила (1916).

В 1917 г. член президиума исполкома Самарского совета рабочих депутатов, председатель завкома Трубочного завода. В октябре 1917 г. стал председателем Всероссийского комитета рабочих артиллерийских заводов и член Правления артиллерийских заводов. Участник Октябрьского переворота 1917 г. Председатель Самарского Совета. После начала выступления Чехословацкого корпуса – участник Гражданской войны 1917-1922 гг. В июле — октябре 1918 г. - военком полка. С октября 1918 г. работал в Главном артиллерийском управлении. В 1919 г. - председатель Самарского горисполкома, затем заместитель чрезвычайного уполномоченного Кавказского фронта. С 1921 г. на профсоюзной работе. С 1923 г. — заместитель председателя «постоянно действующей Комиссии для борьбы с самогоном, кокаином, пивными и азартными играми (в частности, лото)». В феврале 1924 – декабре 1925 гг. – нарком Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР. В 1923-1925 гг. - член Центральной контрольной комиссии ЦК ВКП(б), с 1924 г. - член Президиума ЦКК РКП(б). На XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 г. избран членом ЦК. В 1925-1926 гг. - секретарь Ленинградского обкома и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б). 9.4.1926 – 16.4.1927 гг. - секретарь ЦК ВКП(б) и член Оргбюро. Член ЦИК (1927-1938) и Президиума ЦИК СССР (1935-1938). В 1927-1929 гг. – секретарь Уральского обкома партии. С 1929 г. председатель ЦК профсоюза металлистов. Кандидат в члены Оргбюро с 17.11.1929 г., избран членом Оргбюро ЦК 13.7.1930 – 18.3.1946 гг. С 1929 г. секретарь ВЦСПС, в июле 1930 – марте 1944 гг. - первый секретарь ВЦСПС.

Депутат Верховного Совета СССР (1938—1966), председатель Совета национальностей. Кандидат в члены Политбюро ЦК 22.3.1939 – 5.10.1952 гг. Во время Великой Отечественной войны – председатель Совета по эвакуации, руководил эвакуацией 1941-1942 гг. 2.11.1942 – 9.6.1951 гг. - Председатель Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. В 1942 г. Шверники удочерили Зибу Ганибову первую азербайджанскую девушку-снайпера. Один из организаторов Всемирной федерации профсоюзов. Первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР (1.12.1944 — 19.3.1946). Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР (4.3.1944 — 25.6.1946).

19.3.1946 – 15.3.1953 - Председатель Президиума Верховного Совета СССР, формальный глава государства. Член Президиума ЦК КПСС 16.10.1952 – 5.3.1953 гг., кандидат в члены в 1953-1957 гг. В марте 1953 – феврале 1956 гг. – председатель ВЦСПС. В декабре 1953 г. – член Специального судебного присутствия Верховного суда СССР, осудившего Л. Берия. В феврале 1956 – ноябре 1962 гг. – председатель Комитета партийного контроля, затем до марта 1966 г. - председатель партийной комиссии при ЦК КПСС по реабилитации жертв политических репрессий. В 1957 – 1966 гг. - член Президиума ЦК КПСС.

Герой социалистического труда (1958). С 1966 г. на пенсии.