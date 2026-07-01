ШВЕГЛА АНТОНИН

Чешский политик, министр внутренних дел Чехословакии в 1918-1920 гг., премьер-министр страны в период с 1922 по 1929 гг. (при президенте Томаше Масарике).

Биография и карьера

Из помещичьей семьи. Политическая деятельность Швеглы началась в последнее десятилетие XIX в. Тогда, в 1890-е гг., он принимал активное участие в деятельности чешских консервативных политических организаций. Включившись в работу Ассоциации чешских фермеров, стал вице-президентом этой организации в 1902 г. Важным шагом на пути развития Ассоциации стало появление ее собственного печатного органа, что являлось заслугой Швеглы. В 1906 г. именно он организовал газету, название которой звучало как «Venkov» («Деревня»).

Политическая карьера Швеглы развивалась, вскоре его избрали членом парламента, а в 1909 г. он стал председателем Исполнительного комитета Аграрной партии. Здесь нашли выражение его консервативные устремления.

В 1918 г. в числе других политиков объявил о создании независимой Чехословакии. Занимал руководящие посты и принимал активное участие в разработке основного закона страны. Так, в 1918 г. он был избран в парламент, тогда же участвовал в работе над текстом Конституции.

В 1918-1920 гг. был первым министром внутренних дел Чехословакии. Именно с его министерства и началась история этого ведомства. Президентом Чехословакии тогда стал Томаш Масарик.

В 1919 г. был председателем Аграрной партии.

Трижды становился премьер-министром Чехословакии. Первый кабинет министров под его руководством работал с 1922 по 1925 гг., а правительство состояло из представителей аграрной, национал-социалистической, национал-демократической, народной и социал-демократической партий. Второе правительство действовало с 1925 по 1926 гг., третье - с 1926 по 1929 гг. (в него, помимо традиционных чешских, входили две немецкие и одна словацкая партии).

Президентское кресло все эти годы занимал Масарик. В 1927 г. Швегле предложили побороться за пост президента, но он отказался в пользу Масарика. В 1929 г. ушел в отставку по состоянию здоровья. Скончался в 1933 г.