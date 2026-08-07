ШВЕДОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Из дворян Киевской губернии. Окончил Петровскую Полтавскую военную гимназию. 20.8.1866 поступил в 3-е военное Александровское училище. 4.9.1867 получил звание портупей-юнкера. 30.12.1867 получил звание фельдфебеля. 29.8.1868 окончил училище и переведен в Михайловское артиллерийское училище портупей-юнкером. 12.7.1869 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в 6-ю конно-артиллерийскую бригаду. 7.10.1871 поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. 31.10.1871 произведен в поручики. 26.11.1874 произведен в штабс-капитаны. 26.3.1875 назначен адъютантом главного начальника военно-учебных заведений. 1.4.1879 переведен в Гвардейскую конную артиллерию с оставлением в должности. 28.11.1881 переведен на гражданскую службу с переименованием в надворные советники и назначением делопроизводителем Военно-походной его императорского величества канцелярии. 14.2.1882 произведен в коллежские советники за отличие по службе. 15.9.1882 зачислен на военную службу с переименованием в полковники и оставлением в должности. 1.5.1883 назначен начальником канцелярии Императорской главной квартиры.15.3.1883 пожалованы все права и преимущества, присвоенные лицам Свиты его императорского величества. 24.3.1885 назначен состоять при Императорской главной квартире. 24.11.1885 командирован в распоряжение Главного управления Российского общества Красного Креста для заведывания врачебно-санитарной помощью раненым в Сербии. 30.12.1885 назначен состоять при войсках Кавказского военного округа. 30.6.1886 назначен помощником инспектора пограничной стражи. В 1886 г. избран членом Главного управления Российского общества Красного Креста 28.3.1893 произведен в генерал-майоры. 15.10.1893 выведен за штат. 8.4.1894 уволен в запас полевой конной артиллерии. 27.4.1894 причислен к Министерству внутренних дел с оставлением в запасе. 8.3.1896 откомандирован в распоряжение Российского общества Красного Креста. С 25.31896 по 25.12.1896 главноуполномоченный санитарного отряд Российского общества Красного Креста в Абиссинии (Эфиопии). 4.7.1897 определен на действительную службу (со старшинством с 12.12.1894) с причислением к Императорской главной квартире. 3.7.1900 избран председателем Общества востоковедения (с 1910 г. – Императорской общество востоковедения). 6.4.1903 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 25.1.1904 избран в Исполнительную комиссию Главного управления Российского общества Красного Креста, созданную на время русско-японской войны. 22.12.1915 произведен в генералы от артиллерии. 1.1.1917 назначен членом Государственного совета. Входил в группу правых. 22.3.1917 уволен со службы. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. В июне–ноябре 1919 г. возглавлял комиссию, проводившую ревизию Отдела пропаганды в Особом совещании при главнокомандующем вооруженными силами Юга России. Затем в эмиграции. Работал на шахтах Саара. Член-корреспондент Алжирской академии наук (Academie d`Hippone) (с 24.4.1882). Почетный член Итальянского Королевского ученого общества (с 19.5.1882).

Жена (1-я): дочь надворного советника Аделаида Валериановна (урожденная Статковская) (?–7.6.1896). Жена (2-я): бракоразведенная жена потомственного дворянина надворного советника Вера Дмитриевна (урожденная Мланевич, в 1-м браке – Максимович). Дети (2-й жены от 1-го брака): Владимир (р. 21.06.1899, усыновлен 22.12.1912).