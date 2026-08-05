ШВЕЦОВ СЕРГЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ

Экономист, статистик, этнограф, публицист, общественный деятель, член партии эсеров (социалистов-революционеров).

Происхождение и начало революционной деятельности.

Из дворян. Учился в гимназии в Архангельске и Петербургском учительском институте (обоих курсов не окончил). Рано вступил в революционное движение, участвовал в демонстрации на похоронах студента П.Чернышева, затем в «хождении в народ». Вел пропаганду среди учителей и крестьян Череповецкого уезда. Неоднократно переезжал, перешел на нелегальное положение, жил по поддельному паспорту. Перебрался в Тифлис, где работал в типографии. В 1876 г. арестован и 2 года провел в заключении в Метехском замке (Тифлис). 22 мая 1879 г. приговорен к лишению всех прав состояния и каторжным работам на 6 лет, замененным ссылкой.

Ссылка.

Наказание отбывал в Череповце, Вышневолоцке, Сургуте, Таре, Тюкалинске, Ялуторовске. В 1880-1889 гг. работал в партии «Народная воля» в Тобольской губернии, вел пропаганду среди крестьян, участвовал в организации побегов заключенных. В июне 1888 г. получил право свободного проживания в Сибири сроком на один год.

Служба.

Через месяц переехал в Барнаул. Служил по вольному найму в статистическом отделе Главного управления Алтайского округа. В 1891-93 гг. обследовал арендное хозяйство округа, в 1894 г. - хозяйство местных крестьян, коренного населения и переселенцев. Один из главных участников однодневной переписи населения Барнаула 26 марта 1895. В 1896-1897 гг. обосновался в Омске. В летние месяцы 1897-99 гг. обследовал горную часть Алтайского округа, неоднократно посещал Барнаул.

Инициатор создания (в окт. 1891г.) и бессменный секретарь в течение ряда лет Общества любителей исследования Алтая. Самая крупная личность в среде барнаульской научной интеллигенции 1890-х. В 1899 г. восстановлен в правах происхождения. По инициативе Швецова и при самом его активном содействии в 1902 создан Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела Российского географического общества.

В 1902г. уехал в Томск, где жил до конца 1905. В Омске и Томске, кроме статистических исследований, занимался этнографией, журналистикой.

В партии эсеров.

Член партии эсеров с момента ее создания. В конце 1905 избран делегатом на I съезд партии социалистов-революционеров и выехал в Финляндию. Активный участник революционных событий 1905-07гг. Спасаясь от томских черносотенцев, в конце 1905 г. выехал в Санкт-Петербург, где выдвинулся в ряд крупнейших публицистов эсеровской партии. После подавления революции некоторое время скрывался во Франции и Швейцарии. По возвращении в Россию дважды арестовывался.

В 1908-13 гг. руководил статистическо-экономическими обследованиями районов Олонецкой, Екатеринбургской и Сибирской железной дороги, проектировавшейся дороги Екатеринбург-Курган, руководил статистическими работами Амурской экспедиции. В 1914-17 гг. в Донской области возглавил работы по сплошному статистическому обследованию казачьего хозяйства, руководил региональным участком Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

В июле 1917 г. в числе старых революционеров выступил с воззванием в поддержку Временного правительства в интересах обороны страны. Признанный лидер донских эсеров, избран во Всероссийское Учредительное собрание, в декабре 1917 г. прибыл в Петроград, примыкал к эсеровской группе «Воля народа», как старейший член партии был удостоен чести открыть заседание Учредительного собрания 5 января 1918 г.

После Октябрьской революции.

С начала 1918г. от политической деятельности отошел. В 1920-21 гг. участвовал в Северной научно-промысловой экспедиции ВСНХ, возглавив ее экономические работы. В 1925 г. исследовал рыбный промысел на Белом море. С 1926 г. руководил статистическо-экономическим отрядом знаменитой Казахстанской экспедиции АН СССР, внесшим весомый вклад в развитие экономики республики. Работал в отделении статистики Русского географического общества и в Комиссии при АН по изучению племенного состава населения СССР, преподавал в вузах Петрограда-Ленинграда.

С марта 1924 г. - член Ленинградского отделения Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, где руководил секцией по изучению культурного влияния политссылки на население Сибири. Умер в Ленинграде, похоронен на Волковском кладбище (Литераторские мостки).