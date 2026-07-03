ШВАРЦ фон АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Сын титулярного советника, из дворян Екатеринославской губернии, православный. Окончил Екатеринославское реальное училище. 1.9.1892 поступил в Николаевское инженерное училище. 12.8.1895 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 7.8.1893) с назначением в 1-й Уссурийский железнодорожный батальон. 7.4.1899 произведен в поручики (со старшинством с 7.8.1897). 12.10.1899 поступил в Николаевскую инженерную академию. 1.11.1901 произведен в штабс-капитаны (со старшинством с 7.8.1901). 28.5.1902 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом и произведен в капитаны за отличные успехи в науках с переводом в военные инженеры. 10.6.1902 назначен на службу в Варшавский военный округ. 16.10.1902 переведен в Управление заведующего инженерной части Квантунской области. 6.6.1903 назначен производителем работ по постройке в г. Талиенван. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. и обороны крепости Порт-Артур. 27.1.1904 командирован для производства работ по укреплению Кинчжоуской позиции. 4.2.1904 назначен обер-офицером для поручений при железнодорожном отделе штаба наместника его императорского величества на Дальнем Востоке с оставлением на Кинчжоуской позиции. 27.04.1904 переведен в крепость Порт-Артур. 3.12.1904 назначен и. д. начальника инженеров Восточного фронта крепости Порт-Артур. После капитуляции крепости отпущен из плена под честное слово. 19.7.1905 назначен репетитором Николаевской инженерной академии и училища. 19.12.1906 защитил диссертацию на соискания звания преподавателя Николаевской инженерной академии и училища. 8.1.1907 произведен в подполковники (со старшинством с 26.11.1906). 15.10.1907 назначен членом Военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны при Главном управлении Генерального штаба с оставлением репетитором Николаевской инженерной академии и училища. 26.3.1909 утвержден штатным преподавателем Николаевской инженерной академии и училища. 6.12.1910 произведен в полковники за отличие по службе. В 1911–1915 гг. один из редакторов «Военной энциклопедии». 22.7.1914 назначен в распоряжение начальника инженеров Ивангородской крепости. 15.8.1914 назначен и. д. коменданта Ивангородской крепости. С 25.9.1914 по 14.10.1914 успешно руководил обороной крепости и боевыми действия гарнизона во время Варшавско-Иваногородской операции. 7.11.1914 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (со старшинством с 27.10.1914) с утверждением в должности. С 8.7.1915 по 22.7.1915 вновь успешно отразил штурм крепости противником. В связи с общим отходом русских войск оставил крепость по приказу командования, эвакуировав гарнизон и имущество и взорвав укрепления. 13.11.1915 назначен комендантом Карсской крепости. 11.2.1916 назначен главным руководителем по укреплению Эрзерумского района с оставлением в должности. 2.5.1916 назначен главным руководителем по укреплению Трапезунда с оставлением в должности коменданта Карской крепости. 23.7.1916 назначен начальником Трапезундского укрепленного района. 15.3.1917 назначен и. д. начальника Главного военно-технического управления. 24.8.1917 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 10.11.1917 назначен экстраординарным профессором Николаевской инженерной академии. Служил в РККА. 13.2.1918 освобожден от должности начальника Главного военно-технического управления с оставлением экстраординарным профессором Николаевской инженерной академии. Занимал должность военного руководителя Северного участка завесы и Петроградского района вплоть до заключения Брестского мира. Весной 1918 г. бежал в Киев, затем переехал в Одессу. 21.3.1919 во время иностранной интервенции французским командованием назначен (без согласия главнокомандующего ВСЮР генерала А.И. Деникина) военным генерал-губернатором Одессы и командующим русскими войсками в союзной зоне Одессы. В апреле 1919 г. начал формирование Южно-Русской армии. После оставления Одессы французскими войсками в апреле 1919 г. уехал в Константинополь и далее в Италию. Проживал в Пельи (предместье Генуи). Через некоторое время переехал в Париж. В 1921 г. начал переговоры о поступлении на аргентинскую службу. В 1923 г. принят аргентинским правительством на службу в качестве профессора фортификации, как гражданское лицо, без присвоения воинского звания. В апреле 1923 г. прибыл в Буэнос-Айрес. Преподавал в военных учебных заведениях Escuela Superior le Guerra и Curso superior del Collego Militar. Погребен на кладбище Реколета в Буэнос-Айресе.

Жена (2-я): дочь чиновника Антонина Васильевна (урожденная Прейс) (?–1973, Буэнос-Айрес).