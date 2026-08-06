ШВАРЦ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ШВА́РЦ АЛЕКСА́НДР НИКОЛА́ЕВИЧ, российский филолог-классик, министр народного просвещения. Происходил из дворянского рода.

Окончил 1-й московскую гимназию с серебряной медалью. Затем пошел по стопам своего деда, профессора Московского университета И.Г. Шварца, учился на историко-филологическом факультете Московского университета (до 1868 г.). В 1875 г. защитил магистерскую диссертацию по теме: «Речь Гиперида за Евксениппа», после чего стал преподавать в Московском университете, выполняя сначала обязанности доцента по кафедре греческой словесности, а с 1887 г. – экстраординарного и с 1892 г. ординарного профессора кафедры классической филологии, после защиты докторской диссертации по теме: «О государстве Афинском» (1891 г.). Приглашался для чтения лекций в Оксфорд и Сорбонну.

Одновременно с преподаванием в университете Шварц был последовательно директором 1-й и 2-й прогимназий, 5-й гимназии, Константиновского межевого института. В 1900 г. был представителем России от министерства народного просвещения на Парижской всемирной выставке.

В 1900–1905 гг. выполнял функции попечителя Рижского, Варшавского, Московского учебных округов. Во время революционных событий ушел с должности попечителя, стал сенатором, а затем и членом Государственного совета. С 1908 по 1910 г. занимал пост министра народного просвещения в правительстве П.А. Столыпина. Провел ряд мероприятий, неоднозначно встреченных в обществе и университетской среде: фактическую отмену университетской автономии (установленной в августе 1905 г.), запрещение приема женщин-вольнослушательниц в высшую школу, строгое применение процентной нормы для евреев (5 % – в столицах, 10 % – в остальных городах, 15 % – в черте оседлости), от профессоров требовал подписку о «непринадлежности к противоправительственным партиям» и т. п. Проводил непопулярную политику, санкционированную Николаем II, по сокращению числа выпускников университета: увеличивалась плата за обучения, отменялись льготы для поступления на государственную службу.

С октября 1908 г. занимался разработкой нового университетского устава, призванного отразить все положения реформы, закрепить значительную роль государства в управлении академической жизнью, одновременно предполагались меры для оживления учебной и научной деятельности на факультетах. Проект был встречен весьма прохладно в либеральной прессе, и из-за отставки А.Н. Шварца так и не был принят.

В своей деятельности и на посту попечителя и министра народного просвещения Шварц пытался оградить систему образования от какой-либо политической борьбы, бурлившей в этой время в российском обществе. В связи с этим его шаги по ограничению университетской автономии и студенческого самоуправления были продиктованы именно этой целью. Причиной отставки послужил несогласие Шварца с идеей П.А. Столыпина по созданию в университетах и особых академических союзов – проправительственных боевых организаций, призванных бороться влиянием леворадикальных идей в университетской среде.

Сочинения:

«Олинфские речи Демосфена», 1873

«Речь Гиперида за Евксениппа», 1875

«О композиции скульптурных украшений Парфенона», 1875

«О некоторых греческих расписных вазах, принадлежащих московского университета минц-кабинету», 1890

«Краткое описание древнегреческих глиняных сосудов, принадлежащих Императорскому московскому университету», 1890

«О так называемых Панафинейских скифосах», 1890

«Новые отрывки речей Гиперида», 1892

«К Гипериду», 1893

«К вопросу о времени написании "Политики" Аристотеля», 1895

«Гермес Пракситель на монете Анхиала», 1893.