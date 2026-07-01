ШУЙСКИЙ МУЗЕЙ

Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М.В. Фрунзе.

Уникальность музея состоит в том, что он сохранил первоначальный профиль историко-революционного музея с наиболее полной мемориальной коллекцией М.В.Фрунзе (1885-1925 годы), революционера, советского государственного и военного деятеля. Основателем музея был Гусев Николай Дмитриевич (1888-1948 годы).

Музей представляет собой единый выставочный комплекс, включающий основную экспозицию «Время и судьбы», рассказывающую об истории города Шуи, жизни и деятельности М.В. Фрунзе, три постоянно действующие выставки: «Русские и зарубежные сосуды с секретом», «Макет города - город макетов», «Плакат и пресса периода Великой Отечественной войны», пять выставочных залов и киноконцертный зал «Модерн».

Музей обладает художественной коллекцией, включающей картины, плакаты, скульптуры, фотографии, марки, фарфор, сосуды. В фондах музея хранятся работы народных и заслуженных художников СССР и России.

Экспозиция «Время и судьбы» размещена в четырех залах. Определяющим фактором в построении экспозиции и комплектовании фондов стояли личные архивы соратников М.В. Фрунзе, дары шуян и предпринимателей города и района. Значительную роль в создании музея сыграли личные вещи, предметы, документы, фотографии М.В. Фрунзе.

Первый зал экспозиции посвящен истории Шуи XIX века, знакомит с архитектурой, развитием образования и духовной культуры, с расцветом купечества и торговли. В экспозицию зала введены предметы быта конца XIX века, мужская и женская одежда и другие предметы, с помощью которых создается образ благоустроенного уездного города Шуи.

Экспозиция второго зала показывает город в революциях 1905-1907 годов и 1917 года. Среди уникальных документов, представленных здесь, следует отметить тюремное дело Владимирского арестантского отделения на имя М.В. Фрунзе (Арсения). Тема третьего зала - организация Иваново-Вознесенской губернии и история Гражданской войны.

Дается объективная оценка трагических событий революции, Гражданской войны и ее последствий, деятельности лидеров «белого» и «красного» движения. Доминантой зала является диорама «Бой под Уфой» (автор - народный художник России Е.А. Корнеев), оружие и боевые знамена Гражданской войны.

Особого внимания заслуживают уникальные материалы, представленные в экспозиции: фотографии М.В. Фрунзе и Л.Д. Троцкого на параде, рукописный антибольшевистский журнал «Свободная мысль» (1918 год), военные документы. Отдельные фрагменты экспозиции посвящены периодам НЭПа, коллективизации и индустриализации, политическим репрессиям 1930-х годов в Ивановском крае.

Четвертый зал - мемориальный, он рассказывает о последних годах жизни и деятельности Фрунзе на посту председателя Реввоенсовета республики и народного комиссара по военным и морским делам.

Музей занимает достойное место в музейном сообществе Ивановской области . На базе музея проходят культурные мероприятия, выставки, фестивали, конференции: межрегиональный фотофестиваль; фестиваль «Отражение»; межрегиональный конкурс изобразительного искусства имени Л.К. Невинского, Борисовские чтения.

Иллюстрации:

Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М.В. Фрунзе.