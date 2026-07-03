ШУВАЛОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ

Государственный деятель, глава правительства в конце царствования Елизаветы Петровны. Генерал-фельдмаршал, конференц-министр, камергер, сенатор. Граф. Брат А.И. Шувалова. Двоюродный брат И.И. Шувалова.

Ранние годы. Начало карьеры. Переворот 25 ноября 1741 года

Родился в 1711 году. Отец Иван Максимович устроил сына пажом при дворе герцога Голштинского и его жены Анны Петровны, дочери Петра Великого. После свадьбы герцогская чета уехала в Киль, вместе с ней отправился и паж Петр Шувалов. Но в 1728 году он вернулся на родину, сопровождая среди прочих лиц тело умершей после родов Анны Петровны в Петербург.

В 1731 году императрица Анна Иоанновна определила Шувалова в камер-пажи при дворе Елизаветы Петровны . Там уже служил его брат Александр. Знаковым событием в жизни братьев стал поддержанный ими государственный переворот 25 ноября 1741 года, в результате которого Елизавета была возведена на престол. Петр Иванович был назначен подпоручиком лейб-компанейского полка (что приравнивалось к чину генерал-майора в армии), а 24 декабря 1741 года был произведен в действительные камергеры. В начале 1742 года он был награжден орденами св. Анны и Белого Орла, а в день коронации 25 апреля 1742 года - орденом св. Александра Невского. В том же году Петр Иванович женился на близкой подруге новоиспеченной царицы Мавре Егоровне Шепелевой. 15 июля 1744 года Шувалов был пожалован генерал-поручиком и наделен тремя мызами в Венденском уезде. Все это говорило о том, что Елизавета ценила и доверяла ему, чему также способствовала мощная поддержка жены и двоюродного брата Ивана Ивановича Шувалова – фаворита императрицы.

Реформаторская деятельность

С самого начала нового царствования влияние Шуваловых неуклонно росло. Им даже удалось потеснить всемогущего канцлера Бестужева. Началом же многообразной деятельности Петра Шувалова можно считать его назначение 17 июля 1744 года к присутствованию в Сенате в чине генерал-лейтенанта.

Сенат играл большую роль в управлении страной, но нередко был в затруднении относительно вопросов финансов, управления хозяйством. Петр Иванович был подходящим человеком для решения подобных проблем. Он умел всматриваться в экономическое положение России, ставить перед Сенатом те вопросы, которые ему казались наиболее существенными и неотложными и предлагал такое их разрешение, которое казалось в тот момент наиболее удовлетворительным.

Правда сменившая Елизавету Екатерина считала, что принципы, которыми руководствовался Шувалов, несли прибыль и ему самому. Отчасти это верно, но в то же время его деятельность коснулась многих важных вопросов русской жизни, разрешение которых стояло на очереди, и способствовала экономическому развитию страны.

Первым проектом, внесенным Шуваловым в Сенат, стал проект 1745 года о борьбе с недоимками в поступающей подушной подати. В том же году Петр Иванович представил проект о казенной продаже соли. В нем он указывал на убыточность для казны и населения существовавшего способа продажи соли, вследствие чего цена на нее колебалась от 3 коп. до 50 коп. за пуд. Шувалов предлагал уравнять цену на соль и повсеместно продавать ее или по 30 коп. за пуд, что давало свыше 600000 руб. прибыли казне, или по 35 коп. за пуд, что повышало доход свыше чем на миллион pублей. Однако в 1745 году проект успеха в Сенате не имел. Сначала против него выступил фельдмаршал князь Долгорукий, а затем и другие лица, указавшие, что такое повышение цены на продукт первой необходимости ляжет тяжким бременем на население.

В 1746 году Петр Иванович получил титул графа, в 1748 году – почетный чин генерал-адъютанта, в соответствии с которым Шувалов должен был доносить до Сената указы государыни, а также осуществлять охрану Ее Величества (то есть назначать караульную службу гвардейцев). Влияние его при дворе усиливалось.

В 1747 году граф представил ряд записок о способах умножения доходов казны, о соляной и винной монополиях и др. Тогда же он столкнулся с вопросами, связанными с набором войск: рекрутским и податным. Необходимо было добиться нужного количества рекрутов и податей, в то же время не слишком обременяя население. Шувалов выступил сторонником уменьшения прямых налогов за счет увеличения косвенных. В связи с этим Петр Иванович вернулся к теме соляных сборов. В своем докладе он сообщал, что уравнение цен на соль до 35 коп. за пуд обогатит казну и в то же время позволит снизить прямые налоги.

На этот раз Сенат согласился с мнением графа и постановил с 1749 года уравнять по всей России цены на соль (до 35 коп. за пуд) и вино (до 50 коп. за ведро). Указ этот вошел в силу с 1750 года, но принятая Сенатом мера не нашла сочувствия в населении. Во-первых, новый налог падал не только на ревизскую душу, но и на все семейство плательщика, во-вторых, соль, вводимая Шуваловым, добывалась преимущественно из Эльтонского озера, была нечиста, и доставка ее по реке была очень затруднительна.

Помимо соляной реформы, Шувалов предпринял ряд других мер. Так, в 1747 году он предложил брать оклад с новоприписанных по последней ревизии, не дожидаясь окончательных результатов ревизии, и за четыре года добыл для государства более 3 миллионов рублей. В то же время, оставаясь сторонником уменьшения подушных податей, граф искал таких средств, которые обогащали бы казну, не ложась бременем на население, и склонился к системе монополий и откупов. Следуя теориям XVIII века, Петр Иванович полагал, что и те, и другие должны быть в руках богатых вельмож, так как передача их в руки купцов отвлечет от торговли множество капиталов.

Сам Шувалов явился первым и крупнейшим монополистом и откупщиком. В июле 1748 года графу и его наследникам отдали на откуп сальные промыслы у Архангельска и на Коле, сроком на 20 лет, с отпуском из казны 6000 руб. на заготовление сала и моржовой кожи. Тогда же ему были предоставлены и Грунландские китоловные промыслы с правом их передачи другому лицу. Промыслы эти стали процветать. Если в 1747 году с них поступило дохода в казну 1600 pуб., то уже в 1750 году - 5200 pуб. Затем, расширяя дело, Шувалов откупил тюлений промысел на Ладожском озере.

С 1751 года граф проводит ряд реформ большой государственной важности.

В 1752 году Петр Иванович внес в Сенат важное предложение, касавшееся государственного межевания земель. Проблема эта стояла остро. Нередкими были такие, например, случаи: «Для размежевания земель в Новгородском уезде послана была команда на 50 человек, но, когда стали межевать, монастыря Антонии Римлянина келарь Евдоким, служитель Михайлов, староста и выборный всеми крестьянами монастырской вотчины человек более 1000, явились с дубьем, кольем и топорами и межевать не допустили, крича, что если станут межевать, то будут бить до смерти. Останавливали солдат, хватали их за ружья». Назрела необходимость правительственного вмешательства.

Закон был принят и межевание началось. Всем вотчинникам и помещикам было велено подготовить документы, оправдывающие их права на землю. Сначала дело межевания шло медленно, но в апреле 1755 года Елизавета Петровна Высочайшим указом назначила П.И. Шувалова главным межевщиком и главным присутствующим в межевой канцелярии, которая становилась независимой от Сената.

Еще в 1751 году Шувалов получил почетный чин генерал-аншефа с определением к дивизии, а в 1753 году – 30 тыс. руб. в качестве поощрения его деятельности по изысканию средств в казну.

В том же году граф внес в Сенат предложение об упразднении внутренних таможен с пошлинами и сборами. От злоупотребления последними страдали производители и торговцы, для крестьян были затруднены провоз и продажа хлеба. Петр Иванович предложил взамен внутренних таможен увеличить пошлину на цену ввоза и вывоза. Так как вывозилось из страны, в основном, сырье, а ввозились предметы роскоши, то пошлина на ввоз ложилась на богатые слои населения. Это была крайне удачная мера. За ее осуществление Шувалов получил орден св. Андрея Первозванного.

Вслед за этим графом был поднял вопрос о необходимости нового уложения. Он предложил свой план систематической работы над его составлением, поручив отдельным департаментам разобрать касающиеся его указы, а затем собрать эту работу в один свод. Елизавета Петровна одобрила эту работу, в Сенате была образована комиссия для составления уложения.

В 1754 году Шувалов доложил свой проект учреждения банков. Он указывал Сенату на высокий курс и большие проценты, которые платят русские купцы, ввиду ограниченного числа денег в обороте. В то же время большое количество денег лежит без движения на монетном дворе. Граф предлагал воспользоваться этим капиталом как фондом для купеческого банка. Сенат обсуждал предложения Шувалова в связи с именным указом об учреждении дворянского банка и подал императрице доклад об учреждении двух банков — дворянского с капиталом в 750 тыс. руб. и купеческого в 500 тыс. руб.

В это время огромное влияние Шувалова на управление страной было понятно всем.

В 1755 году Петр Иванович стал генерал-фельдцейхмейстером, что давало в его управление инженерный корпус и всю артиллерию. С 1756 года он был членом Конференции – главного правительственного органа. Теперь Шувалов по сути взял под контроль все военное ведомство, это позволяло ему заниматься реформами и в данной сфере, что было важно ввиду надвигавшейся войны (Семилетняя война 1756-1763).

Он начинает заниматься комплектованием армии, обучением офицеров и солдат, обмундированием войск, создает специальный Обсервационный корпус из тридцати тысяч человек под командой генерала Брауна. Корпус подчинялся непосредственно Петру Шувалову и должен был действовать в пределах России. Но уже 9 июня 1757 года Обсервационный корпус в составе шести полков, укомплектованный в большом количестве артиллерией с новыми образцами огнестрельного оружия, начал движение к границам.

Что касается новых образцов огнестрельного оружия, то еще в 1753 году Шувалов подал в Сенат проект о создании новой гаубицы с овальным калибром, предназначенной для борьбы с пехотой и кавалерией. Разработку поручили майору Мусину-Пушкину и мастеру Степанову. После испытаний в Москве эти орудия стали поступать в войска. Впервые гаубицы Шувалова использовали в битве при Гросс-Егерсдорфе, хотя на самом деле они не так сильно отличались от старых.

Продолжая свою деятельность в военной сфере, Шувалов способствовал созданию в 1758 году первой объединенной школы подготовки офицеров для артиллерии и инженерных войск.

Энергичный граф смог провести и денежную реформу. В январе 1755 года он выступил перед Сенатом с предложением чеканить новую медную копеечную монету для лучшего распространения и умножения коммерции, по расчету 8 руб. из пуда, всего на сумму 3500000 руб. По проекту Шувалова, население не должно было нести убытки от этого, но правительство получало выгоду, так как покупало медь по 5 pуб. за пуд, а выпускало ее в виде монет по 8 pуб. за пуд.

Единовременно конференц-министр и сенатор, генерал-аншеф, государственный межевщик, преобразователь армии и целого ряда отраслей государственной жизни, Петр Иванович Шувалов обладал к концу жизни огромнейшей властью. Роль его в России времен Елизаветы была очень большой. В 1750-х годах он фактически руководил внутренней политикой России. Почти все, что обсуждалось в Сенате с 1745 по 1761 год, было предложено им. Но, в то же время, бескорыстным государственным деятелем он не был: много заботился о своих личных интересах, нередко в ущерб и государству, и частным лицам.

В 1759 году умерла жена Петра Ивановича. Он пережил ее всего на три года. При Петре III ему был пожалован чин генерал-фельдмаршала. 4(15) января 1762 года П.И. Шувалов умер. Его похоронили на Лазаревском кладбище в Александро-Невской лавре.