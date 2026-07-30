ШУВАЛОВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ

Происхождение и семья.

Из дворянского рода, известного со 2-й половины XVI в. Старший сын обер-камергера, члена Государственного совета графа Андрея Петровича Шувалова (1802—1873) от брака с Феклой (Теклой) Игнатьевной Валентинович (1801—1873).

Женат на Елене Ивановне Чертковой (1830—1891), дочери шталмейстера И.Д. Черткова, бывшей в первом браке за графом М.В. Орловым-Денисовым. Супруги имели единственного сына Андрея Петровича (1865-1928), генерал-майора, участника русско-японской, первой мировой и гражданской войн, в эмиграции в Швейцарии.

Военная служба.

Образование получил в Пажеском корпусе, по окончании которого в августе 1845 г. произведен в корнеты лейб-гвардии Конного полка. В 1846 г. получил чин поручика, в 1851 — штабс-ротмистра, а в декабре 1852 — ротмистра. Во время Крымской войны 1853—1856 в качестве командира эскадрона лейб-гвардии Конного полка находился в составе войск, охранявших южное побережье Балтийского моря. В августе 1854 г., назначенный адъютантом военного министра генерал-адъютанта князя В.А. Долгорукова, Шувалов прибыл в С.-Петербург и вскоре был командирован в Киев и в некоторые другие города для формирования новых военных частей для Крымской кампании. Кроме того, ему поручено было следить за транспортировкой пороха в Крым.

Вернувшись в Севастополь незадолго до взятия его противником, Шувалов принимал участие в обороне города; за храбрость удостоен ордена Св. Владимира 4-й степени с мечами (1855). По возвращении в С.-Петербург, в сентябре 1855 г. назначен флигель-адъютантом. В начале 1856 г. сопровождал в Париж генерал-адъютанта графа А.Ф. Орлова, назначенного представителем России для заключения мирного договора. Возвратившись в апреле 1856 г. в С.-Петербург, был произведен в полковники, а в ноябре того же года командирован в 6-й армейский корпус для наблюдения за его расформированием.

Внутреннеполитическая деятельность.

В феврале 1857 г. назначен и. д. С.-Петербургского обер-полицмейстера. С этого времени Шувалов стал одним из видных политических деятелей. 6.12.1857 произведён в генерал-майоры, назначен в Свиту Е.И.В. и утвержден в должности обер-полицмейстера. Занимая этот пост, прилагал усилия для подъема репутации столичной полиции. В ноябре 1860 г. назначен директором Департамента общих дел МВД и одновременно членом Комиссии о губернских и уездных учреждениях. Принадлежал (вместе с отцом) к крайне консервативным кругам; был ярым противником отмены крепостного права и реформ. Вслед за увольнением из МВД С.С. Ланского и Н.А. Милютина влияние Шувалова значительно усилилось, особенно со времени назначения его в 1861 г. начальником штаба Корпуса жандармов и управляющим 3-м отделением Собственний Е.И.В. канцелярии. 15.12.1864 произведен в генерал-лейтенанты. В 1864—1866 Лифляндский, Эстляндский и Курляндский генерал-губернатор и командующий войсками Рижского военного округа.

В 1866—1874 гг. шеф жандармов и главный начальник 3-го отделения Собственной Е.И.В. канцелярии. Пребывание в этой должности являлось временем наиболее сильного влияния Шувалова на внутреннюю политику. Будучи наделён широкими, почти диктаторскими полномочиями, являлся ближайшим советником императора Александра II. По словам сенатора Е.М. Феоктистова, «в публике его называли даже вице-императором». С начала 1870-х влияние Шувалова на Александра II стало уменьшаться.

Внешнеполитическая деятельность.

В 1874 г. назначен членом Государственного совета, в том же году был назначен послом в Великобритании, сделал многое для изменения положения России после Крымской войны. 30 мая 1878 г. подписал с новым министром иностранных дел Р. Солсбери тайное англо-русское соглашение, изменявшее условия Сан-Стефанского мирного договора и предварявшее решения Берлинского конгресса. Уступчивость Шувалова во время лондонских переговоров и на Берлинском конгрессе , где он фактически стал главою русской делегации, вооружила против него влиятельные круги в России. После конгресса Шувалов объездил европейские столицы с заверениями в миролюбивых намерениях России. В 1879 г. Шувалов был отозван из Лондона и затем выполнял лишь отдельные дипломатические поручения.

С 1879 г. присутствовал в Государственном совете, в 1881—1882 заседал в Департаменте законов. В 1884 назначен членом Особой комиссии для составления проектов местного управления. Удостоен высших российских орденов, до ордена Св. Владимира 1-й степ. Скончался в С.-Петербурге на 62-м году жизни; похоронен в имении Вартемяки Петербургского уезда.