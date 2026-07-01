ШУВАЛОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Происхождение и образование.

Граф. Сын Петра Павловича Шувалова (1819 - 1900) и Ольги (Софьи) Львовны Нарышкиной (Шуваловой)(1829 - 1894). С 1865 г. обучался в Петербургском университете. В Гейдельбергском университете окончил юридический факультет со степенью доктора гражданского и духовного права.

Военная служба.

Вернулся в Россию и с 1868 по 1899 гг. служил в русской армии, в том числе в лейб-гвардии гусарского Его Величества полка адъютантом великого князя Владимира Александровича, флигель-адъютантом императора Александра III, командовал 134-м пехотным Феодосийским полком, 4-м стрелковым Его Величества батальоном, лейб-гвардии Егерьского полка. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877—78. В запас ушел в чине генерал-майора.

«Священная дружина».

После гибели Александра II вместе с гр. И. И. Воронцовым-Дашковым организовал тайное аристократическое об-во "Священная дружина" — контрреволюционную организацию для охраны царя и др. членов династии, а также для борьбы с революционным движением и дискредитации его путем особых приемов провокации. Одновременно выступил с запиской о необходимости введения в России совещательного народного представительства. С закрытием "Священной дружины" в конце 1882 и ликвидацией "конституционных" иллюзий Шувалов навсегда сошел с политической арены.

Общественная деятельность.

Помимо служебной деятельности много времени уделял научной и общественной работе. Опубликовал труды в области искусствознания, математики, создал коллекции прикладного искусства.

Получив после смерти отца в 1898 г. в собственность и управление Лысьвенский, Бисерский, Кусье-Александровский металлургические заводы и Крестовоздвиженские золотые промыслы, он в кратчайший срок реконструировал производство и вывел качество выпускаемой продукции на мировой уровень. По приглашению графа Шувалова на завод приехали работать лучшие металлурги и технологи. Павел Петрович также взялся за возрождение завода и улучшение материального положения рабочих. В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже кровельное железо, произведенное Лысьвенским заводом графа Шувалова, получило Гран-при и Большую золотую медаль. По его указанию в Лысьвенском заводе были построены два училища на 700 детей, две школы, при нем завершилось строительство Свято-Троицкого собора. Он наделил крестьян и мастеровых землей. С этой целью населению было продано до 11,5 тысяч десятин земли, часть ее с лесом, по невысоким ценам и на льготных условиях.

Умер 13 октября 1902 г., похоронен в имении Тальное (Украина).

Память.

Для разработки проекта памятника пригласили скульптора Л. В. Шервуда. 18 мая 1908 г. перед заводом на базальтовом пьедестале в виде нагромождения камней появилась бронзовая фигура П. П. Шувалова в образе крепкого мужика, стоящего в преклоненном виде перед стеной-барьером. Взор его был обращен на собственный завод. Надпись, помещенная сбоку на пьедестале, гласила: «Служащими и рабочими Лысьвенского округа сооружен в 1908 г. Лепил Шервуд. Поставщик монумента Н. М. Трапезников из Екатеринбурга». После 1917 г. фигура П.П. Шувалова была снята с пьедестала. В 2009 г. в рамках проекта «Лысьва – месторождение культуры» на этом же пьедестале установили вновь отлитый памятник П. П. Шувалову, повторивший первоначальную форму.