ШУВАЛОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

Русский государственный и военный деятель, дипломат.

Происхождение.

Родился в Лейпциге, где его отец, обер-камергер, член Государственного совета, граф Андрей Петрович Шувалов (1802—1873) и мать Фёкла (Текла) Игнатьевна Валентинович (1801—1873), в первом браке за П.А.Зубовым, находились в отпуске. Шувалов был дважды женат и имел 9 детей.

Военная служба.

19 ноября 1841 года Павел Шувалов был зачислен в пажи, 25 июня 1848 года произведён в камер-пажи и 4 сентября того же года был зачислен в Пажеский корпус. По окончании курса наук в Пажеском корпусе 26 мая 1849 г. был произведён в корнеты и зачислен в лейб-гвардии Конный полк. В кампании того же года против венгров участвовал в походе гвардии к западным границам, однако в военных действиях против повстанцев участия не принимал.

Крымская кампания.

11 июля 1854 года был назначен адъютантом при великом князе Николае Николаевиче и участвовал в Крымской кампании. В сентябре и октябре 1854 года состоял при главной квартире главнокомандующего Южной армией князе М. Д. Горчакове, а с октября 1854 по февраль 1855 года находился в осаждённом Севастополе и за отличие в сражении с англо-французами при Инкермане был награждён 24 октября 1854 года орденом св. Анны 3-й степени с мечами. Кроме того, за оборону г. Севастополя был произведён 6 декабря 1855 года в штабс-ротмистры и 26 августа 1856 года получил орден св. Станислава 2-й степени.

Военный агент.

12 апреля 1859 года Шувалов был произведён в ротмистры и через несколько дней получил назначение состоять по Военному министерству и военным агентом во Франции с переименованием в подполковники; находился при Наполеоне III во время Итальянской войны. 8 сентября того же года пожалован званием флигель-адъютанта. За отличное выполнение дипломатических поручений при французском дворе Шувалов был 17 апреля 1860 года произведён в полковники.

Министерство внутренних дел и военная служба.

15 июля 1861 года был назначен исполняющим дела директора Департамента общих дел Министерства внутренних дел и принимал активное участие в работах по освобождению крестьян от крепостной зависимости, 30 августа того же года был удостоен ордена св. Владимира 4-й степени. 25 мая 1863 года назначен командиром лейб-гвардии Стрелкового Его величества батальона, во главе которого принял участие в подавление польского восстания.

30 августа 1864 года Шувалов был произведён в генерал-майоры с зачислением в Свиту его величества; 24 ноября 1864 года назначен командиром лейб-гвардии Семёновского полка. 30 августа 1866 года получил орден св. Владимира 3-й степени.

9 сентября 1867 года назначен начальником штаба войск гвардии и Петербургского военного округа; кроме этого Шувалов, оставаясь в занимаемой должности, был членом Комиссий для рассмотрения вопроса о перевооружении армии, Главного военно-тюремного комитета, Комиссии для составления проекта положения об управлении хозяйственной частью в войсках и, наконец, помощником председателя Главного комитета по устройству и образованию войск; 13 мая 1873 года произведён в генерал-лейтенанты.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

9 августа 1877 года Шувалов был назначен командующим 2-й гвардейской пехотной дивизией. Принимал участие в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. и находился в сражениях при Горном Дубняке и на Правецкой позиции; 12 октября 1877 года он был награждён орденом св. Георгия 4-й степени. После тяжёлого боя с турками при Ташкисене Шувалов перевалил через Балканы и в 1878 г. участвовал в общем наступлении Западного отряда генерала Гурко на Филиппополь, причём командовал сводным корпусом, состоящим из 2-й гвардейской, 5-й и 31-й пехотных дивизий. После вступления русских войск в Адрианополь Шувалов был назначен временным командующим Гвардейским корпусом. В апреле 1878 года был награждён золотой шпагой с алмазами и надписью «Филиппополь 3, 4 и 5 января 1878 г.», 10 марта 1879 года получил прусский орден «Pour le Merite». По окончании войны Шувалов продолжал командовать свой дивизией; 17 апреля 1879 года был назначен командиром Гренадерского корпуса и 14 марта 1881 года возглавил на постоянной основе Гвардейский корпус.

Дипломатическая служба.

1 апреля 1885 года Шувалов перешёл на дипломатическую службу и получил назначение послом в Берлин, занимал этот пост до 1894 года. Лично Шувалов пользовался расположением как Вильгельма I, так и Вильгельма II, и являлся сторонником прочного сближения России с Германией. 30 августа 1887 года произведён в генералы от инфантерии. По должности Шувалов с 1890 по 1894 был почётным председателем Общих собраний берлинского православного Свято-Князь-Владимирского братства и до смерти оставался его почётным членом.

Дальнейшая служба.

С 13 декабря 1894 года он был варшавским генерал-губернатором и командующим войсками Варшавского военного округа, каковую должность занимал до 12 декабря 1896 г. 14 мая 1896 года Шувалов был назначен членом Государственного совета, однако активного участия в работе совета не принимал. Шувалов скончался 7 апреля 1908 года в Ялте, похоронен в Софийской церкви в селе Вартемяги Санкт-Петербургской губернии.