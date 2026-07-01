ШУВАЛОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ

Биография и государственная служба

Происходил из мелкопоместного дворянского рода. Начал свою службу с чина жильца – самой низшей ступени. В 1700 г. поступил в солдатский полк под командованием Ф.Н. Балка. В 1701 г. получил звание капитана. Принимал участие во взятии Мариенбурга и Дерпта. После взятия последнего Шувалов стал плац-майором крепости. В 1710 г. по приказу А.Д. Меньшикова он получил звание подполковника и переведен для службы в пехотный полк под командованием К.А. Нарышкина, располагавшегося в Пскове. Участвовал в осаде и взятии Выборга. А.Д. Меньшиков продолжал оказывать расположение Ивану Максимовичу и назначил его командиром полка, который вошел в состав выборгского гарнизона. Комендантом крепости был Г.П. Чернышев, оставивший пост в 1713 г. и передавший его Шувалову. Через год получил приказ Петра I с требованием осадить шведскую крепость Нейшлот, Иван Максимович оставил Выборг и выступил с частью гарнизона. Русские войска вместе с речными судами блокировали шведов, а после успешного огня артиллерии вынудили шведский гарнизон сдаться без боя. Согласно административной реформе Петра I завоеванные финские земли вошли в состав Выборгской провинции, которая в свою очередь входила в Санкт-Петербургскую губернию. Во главе провинции был поставлен Шувалов, получивший должность обер-коменданта. 31 декабря 1720 г. русский царь своим указом произвел Иван Максимовича в чин бригадира. Шувалов участвовал в дипломатических переговорах в Ништадте , окончившихся подписанием мира. Находился в комиссии, занимавшейся вопросами пограничного урегулирования после окончания Северной войны . 1 января 1726 г. новая императрица Екатерина I произвела его в генерал-майоры. Шувалов был вхож в самые высшие круги, еще со времен войны поддерживал отношения с всесильным А.Д. Меньшиковым, установил контакт с А.И. Остерманом , часто посещал столицу по служебным делам, но при этом вел скромный образ жизни. Во время приглашения Анны Иоанновны на престол был среди авторов «проекта пятнадцати», во многом компромиссного документа. После восшествия на престол императрицы впал в немилость, 9 февраля 1732 г. последовал указ о назначении его Архангелородской губернии. Достаточно быстро добрался до Вологды и немедленно приступил к делам губернии. Однако уже 3 июля того же года последовал указ императрицы о снятии Ивана Максимовича с должности. Вскоре он получил назначение в гарнизон крепости св. Анны, располагавшейся рядом с Черкасском и в это время еще строившейся. Шувалов встал во главе Пограничной комиссии, занимавшейся вопросами урегулирования разных дел с Османской империей и Крымским ханством. Одновременно Иван Максимович занимался сбором разведывательных данных. Ему было поручено провести подготовку Азовского похода в 1735 г., к которой он как всегда деятельно приступил, но довести начатое дело ему было не суждено, Шувалов скоропостижно скончался.