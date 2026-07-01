ШУВАЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Государственный деятель, меценат, основатель Московского университета (1755) и Академии художеств (1757). Фаворит императрицы Елизаветы Петровны. Генерал-адъютант (1760), действительный тайный советник (с 1773), обер-камергер (с 1778), почетный член Императорской Академии наук (с 1778), действительный член Императорской Российской академии (с 1783).

Юность. Начало карьеры

Иван Иванович Шувалов родился в 1727 году в Москве. Отец – Иван Шувалов, дворянин, капитан гвардии, умер в 1741 году, когда мальчику было всего пять лет. Все детство он и его сестра Прасковья (в замужестве Голицына) воспитывались матерью Татьяной Родионовной Ратиславской. Мальчик получил хорошее домашнее образование. К 14 годам он знал уже четыре языка. Шувалов с юных лет был серьезным и начитанным человеком, чем отличался от своих сверстников. В 1741 году, благодаря протекции своих двоюродных братьев, могущественных Петра и Александра Шуваловых, Иван стал камер-пажом.

К 18 годам Иван Иванович вырос в двухметрового красавца, на которого вскоре обратила свое внимание императрица Елизавета Петровна . Она произвела его в камер-юнкеры, а затем назначила действительным камергером. С 1749 года Шувалов начал играть роль при дворе Елизаветы. Ее фаворитом он оставался до конца царствования. При этом его влияние со временем только увеличивалось: он был единственным докладчиком государыни, составлял тексты указов и объявлял сановникам царские решения. Через него подавались просьбы и доклады на Высочайшее имя.

В 1757 году вице-канцлер Воронцов представил государыне проект указа о присвоении Шувалову титула графа, сенаторского чина, 10 тысяч крепостных душ. Но Иван Иванович отказался от титула. Не принял он и предложения о выбитой в честь него медали. Все же в 1757 году Иван Иванович получил чин генерал-поручика, а в 1760 году – генерал-адъютанта, после чего стал членом Конференции (исполняла функции государственного совета).

Достижения в сфере образования

Московский университет

И.И. Шувалов покровительствовал деятелям науки и искусства. Он помогал А.П. Сумарокову, М.В. Ломоносову . Вместе с последним в 1755 году он составил план учреждения в Москве первого русского университета для всех сословий, с двумя гимназиями при нем. Днем основания университета стало 25 января, день св. Татьяны. Шувалов выбрал этот день в честь своей матери Татьяны Родионовны.

Иван Иванович стал первым куратором Московского университета. Он составил его устав, сам покупал книги и учебники, «ради успешного распространения знаний» организовал университетскую типографию (помимо учебных пособий и книг в ней печатались созданные Шуваловым «Московские ведомости»), книжную лавку. При университете была создана своя библиотека, любой студент мог прийти туда каждую среду и субботу. Кроме того, Шувалов добился автономии для университета, что означало его неподконтрольность московским властям.

Первые годы существования университета большинство преподавателей составляли иностранцы, но в планах его основателя стояло постепенное увеличение числа русских учителей. Именно поэтому он способствовал отправке русских молодых людей на учебу за границу, чтобы те по возвращении на родину могли занять профессорские кафедры в университете (среди них были Вениаминов, Третьяков, Десницкий и др.).

При университете были созданы две гимназии, в которых преподавали 36 учителей, среди которых 16 были русскими, а 20 – иностранцами. Об учениках этих гимназий долгое время говорили как о студентах, хотя фактически они таковыми не являлись.

Академия художеств

Любимым созданием И.И. Шувалова стала Академия художеств . В 1755 году Московский университет подал прошение в Сенат об ее открытии: : «Щедротою ее императорского величества под ее покровительством науки в Москве приняли свое начало, и тем ожидается желанная польза от их успехов, но чтоб оные в совершенство приведены были, то необходимо должно установить Академию художеств, которой плоды, когда приведутся в состояние, не только будут славою здешней империи, но и великую пользою казенным и партикулярным работам, за которые иностранные посредственного знания, получая великие деньги, обогатясь, возвращаются, не оставя по сие время ни одного русского ни в каком художестве, который бы умел что делать».

Академия была открыта в 1757 году в Санкт-Петербурге, что было ближе ко двору и его заказам. Первым ее президентом стал Иван Иванович. Под помещение для академии он отдал собственный особняк, а в 1758 году подарил ей значительную часть своей коллекции голландской, итальянской и французской живописи. В 1760-е годы он выслал из-за границы для академии снятые по его распоряжению формы лучших статуй в Риме, Флоренции и Неаполе.

В первом наборе учеников академии было всего 16 человек. Через четыре года было уже 68 учеников. Шувалов сам отбирал их вне зависимости от принадлежности к тому или иному сословию. Главным критерием здесь были талант и желание учиться. Первыми учениками стали Антон Лосенко , Федот Шубин , Федор Рокотов, Василий Баженов , Иван Еремеев, Иван Старов. Лучших учеников также отправляли учиться за границу.

Театр

Иван Иванович способствовал и созданию русского театра. В октябре 1756 года императрица Елизавета повелела «установить российский театр, которого дирекция поручена бригадиру Сумарокову».

Первый публичный театр открылся в Санкт-Петербурге. Изначально актеров и работников театра набирали через Московский университет, давали объявления о наборе в «Московских ведомостях». Директор университета возил лучших воспитанников в Петербург для представления куратору Шувалову. Так, в 1760 году среди лучших учеников привезли и Д.И. Фонвизина .

В правление Екатерины

После смерти Елизаветы Петровны и воцарения Петра III Иван Иванович оказался не у дел. С началом правления Екатерины II (Шувалов сразу присягнул ей) он еще какое-то время оставался в Петербурге, но положение его оставалось непрочным и в 1763 году Иван Иванович уехал за границу, где прожил последующие 14 лет. Формально Шувалов ехал лечиться, при этом за ним сохранялось звание куратора Московского университета, хотя управление Академией художеств было отдано И.И. Бецкому (возглавлял ее в 1763-1795 годах).

Шувалов много путешествовал и жил в Италии и Франции. Он побывал на раскопках в Помпеях, покупал произведения искусства. При этом он переписывался с лучшими умами Европы, посетил Вольтера. Всюду за границей Шувалов старался помогать русским ученым и художникам.

Когда Шувалов приехал во Францию, то его фактически сразу пригласили в так называемую Сиреневую Лигу – круг приближенных Марии Антуанетты (там вершилась французская политика). До сего случая в Сиреневую Лигу иностранцев не принимали.

Узнав об этом, Екатерина II была потрясена. Со временем она решила использовать авторитет Шувалова в европейских кругах. Российское правительство обратилось к Ивану Ивановичу во время подготовки Алексеем Орловым экспедиции в Эгейское море в 1769 году. Связи Шувалова с местными дворами и иностранными министрами позволили обеспечить Орлову благополучное пребывание и нужное снабжение перед решающим походом.

В 1770 году Екатерина поручила Шувалову более сложную задачу. Императрица полагалась на связи Ивана Ивановича в Римской курии и возможность с его стороны повлиять на папу Климента XIV и добиться отстранения недоброжелательного по отношению к России нунция Дурини в Варшаве. Возложенную на него миссию Шувалов выполнил блестяще: папа удалил из Польши Дурини, а новым нунцием назначил кандидата, предложенного Иваном Ивановичем.

Благодарная императрица в 1773 году возвела Шувалова в чин действительного тайного советника. Через три года Иван Иванович вернулся в Санкт-Петербург. Его возвращение было встречено в печати рядом хвалебных стихотворений. Шувалов был вновь приближен ко двору, получив звание обер-камергера и ежегодную пенсию в размере 10 000 руб. Он стал частым собеседником царицы. Иван Иванович также сопровождал ее в знаменитой поездке 1787 года по югу России.

В Петербурге Шувалов вел насыщенную и активную жизнь. Он организовал первый литературный салон в России. В нем часто бывали княгиня Екатерина Дашкова , Денис Фонвизин, Иван Дмитриев , Михаил Херасков, Гавриил Державин . Вместе с Дашковой он занимался изданием «Собеседника Любителей Российского Слова».

Вскоре после своего возвращения в Петербург Шувалов вместе со своим племянником Голицыным отправился в Петергоф, чтобы посмотреть на картины, оставленные в одном из подвалов еще при Петре III и пробывшие там целых 14 лет (все время, которое Шувалов отсутствовал). Среди них были полотна Рембрандта, Дюрера, Тинторетто. Они сразу же были отданы на реставрацию.

В Академии художеств ситуация была не лучше, чем с картинами. Молодые художники Иванов, Дрождин, Акимов, Соколов, Гордеев вели полунищенское существование, хотя работали не менее напряженно и даже приобретали известность за границей. В ужасном состоянии нашел Шувалов и скульптора Федота Шубина: его мастерская представляла собой полутемный склеп, в котором замерзала глина и от холода не сгибались пальцы. Не было денег, чтобы купить дров. И Шувалов-меценат снова принялся за дело: давал необходимые суммы, в меру сил прикрывал художников от монаршего недовольства. Михаила Хераскова вернул из отставки куратором в Московский университет, добился у Екатерины прощения Якова Княжнина, следил за финансированием проектов Василия Баженова.

Более того, Шувалов навещал опального Николая Новикова , нередко он брал с собой и великого князя Павла Петровича (в свое время Шувалов много времени уделял маленькому отпрыску Екатерины, которого Елизавета забрала у матери, и поэтому пользовался у того большим расположением). Иван Иванович подсказал Новикову удачный ход — совмещать издательскую деятельность с филантропической (содержать больницу и училище для сирот).

Первый взнос на благотворительное заведение сделал сам Шувалов (чтобы недовольство Екатерины переключить на себя). Цесаревич Павел соответственно его поддержал. Поэтому о пожертвовании Ивана Ивановича узнали другие, что стало исключением из правил, ведь большинство благотворительных взносов, выплат стипендий Шуваловым делалось тайно, с максимальной деликатностью. Несмотря на его скромность, слава умнейшего, образованнейшего и благородного человека сопутствовала ему еще при жизни. Не покинула она Ивана Ивановича Шувалова и после смерти.

Что касается своей семьи, то Иван Иванович всю жизнь поддерживал дружеские отношения с сестрой Прасковьей Ивановной. В 1780 году ее супруг князь Голицын умер, и Шувалов предложил ей поселиться в Петербурге рядом со своим домом. Прасковья Ивановна ненадолго пережила мужа. После смерти матери дочь Варвара Николаевна (1766–1812) переехала жить к дяде Ивану Ивановичу. Впоследствии Варвара Николаевна вышла замуж за Головина. Она оставила очень интересные «Мемуары», в которых писала, что «дядя отдал ей всю свою любовь». Безусловно, Шувалов оказал большое влияние на ее нравственное и художественное мировосприятие.

Иван Иванович Шувалов умер 15(26) ноября 1797 года, уже при Павле I. Его похоронили в Малой Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. Провожать его катафалк вышел весь просвещенный Петербург.

Память

В честь И.И. Шувалова названа улица в Москве, Шуваловский учебный корпус при МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2005 году около Фундаментальной библиотеки МГУ установлен памятник основателю университета И.И. Шувалову работы Зураба Церетели.