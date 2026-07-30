ШУВАЛОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ

Один из русских аристократов второй четверти XIX века, которые переменили православие на католицизм и эмигрировали в католическую Европу.

Происхождение и образование.

Младший сын генерал-лейтенанта П. А. Шувалова, племянник московского генерал-губернатора А. Г. Щербатова. Первоначальное образование получил в иезуитском пансионе в Петербурге, с 1817 года обучался в протестантском колледже в Швейцарии и в Пизанском университете. Во время учебы стал убежденным материалистом. В 1823—1826 годах служил в гусарском полку.

Брак и литературная деятельность.

С 1825 года был женат на княжне Софье Александровне Салтыковой (1806—1841), дочери Александра Николаевича Салтыкова и графини Натальи Юрьевны Головкиной. В браке родилось 2 сыновей и 2 дочери. Вскоре после женитьбы вышел в отставку и, подобно князьям Салтыковым, уехал с семьёй за границу. Проживал в Италии, где слушал лекции Джованни Ла Чечилии. За рубежом он начал литературную деятельность, сочиняя сонеты и другие стихотворные формы в духе своего кумира Шиллера. Граф воспевал (по-французски) итальянские пейзажи, города, произведения искусства. Шувалов погрузился в политические дела своей второй родины, Италии. Шувалов знакомится со многими деятелями Рисорджименто и даже пишет (опять-таки по-французски) обращенный к итальянской нации манифест с призывами сбросить австрийское иго. Шувалов, вероятно, мог бы стать неплохим писателем: до принятия монашеского сана он опубликовал в 1853 г. под псевдонимом Пьер де Ланси роман «Фабио», тепло принятый в кругу знакомых.

Принятие католицизма.

Смерть одного из сыновей и утрата жены стала для него серьезной душевной драмой, и заставила обратиться к Богу. В Париже он был частым гостем у С. Свечиной, державшей в Париже прозелитствующий салон, где встречался с князем И. С. Гагариным. В 1843 году Шувалов принял католицизм, с середине 1850-х годов был послушником в ордене барнабитов, в ту эпоху - одним из наиболее социально активных и либеральных братств, а в 1856 году в Милане принял монашество с именем Августин-Мария. В России граф был объявлен персоной нон-грата, что его глубоко травмировало. Даже его дети, им же приобщенные к католичеству, впоследствии осудили поступок отца. Дочь Елена, в замужестве Скарятина, вернувшаяся затем в православие, на склоне лет сочинила трактат о том, как барнабиты смутили ее родителя. Сын Петр с неодобрением смотрел, как его отец тратит семейные средства (и все свои силы) на сооружение монастырского подворья в Париже. Григорий Петрович Шувалов умер в католическом монастыре в 1859 году. 21 июня 1997 г. прах графа был торжественно перевезен из Франции в Италию и помещен в одну из самых пышных городских церквей Болоньи, в барнабитскую базилику Сан-Паоло Маджоре.

«Мое обращение и призвание».

Написал автобиографию «Мое обращение и мое призвание», на прекрасном французском языке, посвящена преимущественно обретению христианской веры вообще. Первые три главы автор первоначально не предназначал для печати. Написанные сразу после обращения, они были неким духовным дневником. Однако, вне сомнения, мемуариста мучал его уход из православия, и он прямо и косвенно старался это оправдывать. «Есть один Христос, должна быть одна Церковь?», - повторял он неоднократно. Итоговый труд жизни он посвятил «своим дорогим соотечественникам», поясняя, что публикует его, «ибо из глубины сознания мощный голос призывает разъяснить моим братьям мотивы, приведшие меня к соединению с католической Церковью и к добровольному изгнанию?».